Fair play gesto mladého hokejisty. Skuhrovec: Na syna jsem pyšný

I kvůli tomu hokejový Litvínov ztratil zápas osmých tříd s Karlovými Vary 1:2, ale Skuhrovec táta byl na Skuhrovce syna za tohle fair play gesto hrdý stejně, jako by zrovna získal nějakou velkou trofej.

„Fair play chování by mělo ke sportu neodmyslitelně patřit. A hráčů, kteří ho ctí, zase tolik není. Za tohle gesto jsem na syna pyšný,“ byl dojatý Skuhrovec starší, jenž v Litvínově působí jako trenér mládeže, konkrétně vede mladší dorost.

Jaká byla bezprostřední reakce hráčů a trenérů po odvolaném gólu?

Na střídačce jsme Davida poplácali, sklidil obdiv i od trenérů Karlových Varů. Vůbec nikdo mu to nevyčítal. Ani my bychom z toho neměli radost, kdybychom vyhráli gólem, který neměl platit. Od všech dostal pochvalu. Jsem rád, že to takhle funguje, pokud se děti budou k sobě takhle chovat hned od mládí, tak je to krok správným směrem. Musím říct, že i když to nakonec výsledkově špatně dopadlo, tak jsme byli rádi, že se kluk z našeho klubu takhle zachoval.

Radim Skuhrovec

Vedete ho k tomu?

Doma ho k tomu určitě vedeme, ale vůbec celkově se tady v Litvínově snažíme na hráče takovýmto způsobem působit, protože v tomto věku je to o výchově hráčů nejen na ledě, ale samozřejmě i mimo něj. A my bychom byli rádi, aby z těch kluků vyrostli slušní lidé. Ne všichni se budou hokejem živit a my se na ně snažíme působit tak, aby se k sobě uměli chovat slušně, což se nám jako společnosti poslední dobou moc nedaří. Proto se děti snažíme učit slušnému chování, přesně tak, jak nás to kdysi učili naši trenéři.

Zažil jste vy sám jako hráč někdy podobnou situaci, že byste odvolával svůj gól?

Osobně ne, já těch gólů zase tolik nedával (smích). Ale myslím, že bych se asi zachoval stejně. I kdyby šlo o extraligu a důležitý zápas. Není to tak dlouho, co se takhle zachoval obránce Slovák a jeho Plzeň nakonec stejně získala titul. Je víc hráčů, kteří ctí fair play, což je dobře. Ke sportu by to mělo patřit, navíc v mládeži by o výsledky až tak jít nemělo.

Jakou radost vám syn dělá jako hráč?

Nějaký potenciál má, je otázka, jestli se výrazněji prosadí, či ne. Ale dělá mi obrovskou radost, že ho to baví. A navíc mu to k tomu i docela dobře jde.

Ale nepotatil se, vy jste byl obránce, syn hraje útočníka.

Jasně, šel do útoku, je prostě šikovnější než já. (smích)

Může z něj vyrůst druhý Reichel či Ručinský?

Talent má, ale musí to podpořit pílí a prací. Bude záležet všechno jen na něm, jak se k tomu postaví. Jestli to promrhá, či ne. Z domova je k tomu vedený, tak uvidíme, jak s tím naloží. Mám ho teď pod dohledem, občas už naskočil i do sestavy mladšího dorostu, který trénuju. Nabírá zkušenosti, tak uvidíme.

Naplňuje vás práce u mládeže, nebo byste časem rád povýšil na střídačku dospělých?

Každý by asi jednou chtěl trénovat dospělé, ale naplňuje mě to, co dělám, občas se i objevím na nějaké reprezentační akci, pomáhám například při speciálních trénincích pro obránce. Takže mě to baví, práce je hodně. A je fajn, že jsou vidět i nějaké výsledky, čímž nemyslím papírově, ale třeba to, že se ti kluci dokážou takhle chovat a že se zlepšují v tréninku i v zápasech. To je základ úspěchu českého hokeje.

Když už jste na to narazil, proč se našim mládežnickým výběrům na vrcholných akcích poslední dobou moc nedaří? V čem zaostáváme?

To se samozřejmě vždy těžko hodnotí, je to ročník od ročníku, některý máme slabší, jiný silnější, ale jak sleduju dění kolem českého hokeje, tak brzy nastoupí ročníky, které zase budou dobré.

Proč podle vás naposledy neuspěla česká dvacítka na světovém šampionátu?

Výsledek se asi očekával lepší, za světovou špičkou jsme byli o krok zpátky. Ale hokej je vždy takový ošemetný, viz utkání se Švédy. Dát první gól a mít trochu víc štěstí, tak to třeba mohlo dopadnout úplně jinak. Ale nestalo se, takže bude potřeba dál a dál pracovat, abychom to prolomili. Určitě se v těch mládežnických výběrech objevují dobří hráči, kteří by to třeba v budoucnu mohli dotáhnout daleko.

Co říkáte na to, jak se letos daří litvínovskému áčku, které po titulové sezoně spadlo do baráže a letos hraje zase o špičku extraligy?

Osobně jsem spokojený, loni to bylo těžké, všichni si museli vyzkoušet, jak vypadá sezona po titulu. A letos to zase vypadá parádně. Jsem patriot, tak věřím každý rok, že by mohli dojít daleko. Ale letos je opravdu velká šance na úspěch. Uvidíme, jestli se to povede, ale semifinále by se klidně mohlo hrát. Ale přál bych klukům samozřejmě znovu finále.