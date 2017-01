Kotel Pirátů? Z jiné planety, křenil se litvínovský Petrásek

„Já jsem si toho všimnul a zasmál jsem se,“ pronesl litvínovský brankář Michael Petrásek po vítězství 2:1. Na transparentu stálo: Z primátů jsou lidé, z blbců ropáci. Přičemž na ropáky je pasovaný právě Litvínov a jeho fanoušci, kteří mají fanklub Ropáci on Tour. Oba tábory příznivců jsou nesmiřitelné.

„Lidé v chomutovském kotli mi přijdou trošku z jiné planety. Občas ty nadávky a výkřiky, to se fakt pobavím,“ křenil se Petrásek.

Chomutovský útočník Vladimír Růžička mladší se do komentování rozbrojů nejen mezi kotelníky pouštět nechtěl.

„Nerad se vyjadřuji k fanouškům, to je mezi nimi. Ale je to derby, které je vyhrocené. Naši si chtějí dělat srandu z nich, oni zase z nás. Nebylo to extrémně sprosté, máme slušné fandy,“ tvrdí Růžička. „Jsem rád, že přišli. A mrzí nás, že jsme pro ně Litvínov neporazili. Podporovali nás dobře. Snad jim příští víkend uděláme radost.“

Na pokladnách visely cedule Vyprodáno, v hledišti bylo 5 250 diváků. Celou jednu tribunu za brankou obsadilo žluto-černé litvínovské publikum, derby sousedů mělo říz. „Atmosféra byla fantastická,“ užíval si Petrásek.