Hanzla by mohl v Litvínově nahradit Kanaďan, Ruttu chce NHL

Podle ruských médií se o Hanzla ucházejí účastníci ruské KHL Lada Togliatti a Traktor Čeljabinsk, kde už působí exlitvínovský brankář Pavel Francouz. Litvínov se s odchodem technického centra smiřuje. „Máme připravené náhrady, jednu i z Kanady,“ prozradil trenér Radim Rulík. Vyhlíží až pětici posil: „Potřebujeme doladit obránce a dva tři útočníky, abychom tým zase trošku oživili. “

Na letošním mistrovství světa startoval i litvínovský bek Daniel Sörvik, k němu do obranné dvojice by rád Rulík přivedl jeho krajana a spoluhráče z reprezentace. „Aby nebyl komunikační problém,“ vysvětlil trenér extraligové Vervy.

Se Sörvikem nejčastěji nastupoval Pavelka, který díky angažmá v Americe uměl anglicky. „Domluvili se a bylo to strašně znát na jejich výkonu. Když byl Pavelka zraněný, hned se to projevilo,“ viděl kouč.

Pavlík šel do Hradce Králové, opačným směrem putoval Dietz. „Letos byl v národním týmu, je vysoký, slušný bruslař, typ komplexního beka. Ne často si všímám soupeře, ale když jsme hráli proti Hradci, jeho jsem si všiml,“ tvrdí Rulík, který uvítal i vítkovického brankáře Kantora.

Jan Rutta

Na druhou stranu zeměkoule než Hanzl se možná vydá produktivní chomutovský zadák Jan Rutta, spekuluje se o zájmu Edmontonu a Calgary ze slavné zámořské NHL. Tam už zamířil talentovaný forvard David Kämpf, který se upsal Chicagu.

Zatímco Ruttův odchod je na spadnutí, Piráti v obraně udrželi jednoho z klíčových mužů Juraje Valacha, podepsal víceletou smlouvu.

Pokračuje i důrazný útočník Michal Poletín: „Trenér nastavil směr, který dává smysl a mohl by nás dovést až na vrchol. Navíc se vytvořila vynikající parta, která by měla zůstat téměř celá pohromadě.“ Proniknout do ní zkusí testovaní mladí beci Grman s Rašnerem.