Tituly? Štěstí na velmi dobré týmy, říká hradecká posila Graňák

Pokud hradecký Mountfield v létě sháněl vítězné tipy hráčů, v případě obránce Dominika Graňáka by mu to mohlo vyjít. Zkušený bek s českými kořeny, které zasahují i do Hradce Králové, totiž ve většině svých působišť, v nichž strávil delší čas, získal mistrovský titul.

Po pražské Slavii, švédském Färjestadu a ruském Dynamu Moskva nyní je na řadě Hradec Králové. „Vždycky jsem měl štěstí na velmi dobré týmy. Tedy až na ten poslední a poslední sezonu v něm,“ říká dlouholetý slovenský reprezentant, který má se slovenským zároveň i české občanství.

Pro vysvětlení: Poslední dvě sezony nová posila Mountfieldu odehrála ve švédském Rögle, po první celkem slušné se ale týmu nedařilo, dlouho byl v tabulce švédské ligy poslední a nakonec se zachraňoval až v baráži.

Hokejový obránce Dominik Graňák na tréninku Hradce

Těšíte se, že si v Hradci po loňské sezoně spravíte hokejovou náladu?

Já věřím, že ano. Zase bych si rád hokej užil. Hradec má stoupající tendenci, je to hodně zajímavý tým, který má ambice, což platí i o vedení. Líbí se mi, že se tady o vysokých cílech nebojí mluvit veřejně.

V Rögle tomu tak v minulé sezoně nebylo?

Takhle se to úplně říct nedá. Byli jsme ale dlouho poslední, pak jsme sice ligu zachránili, ale žádná velká zábava to nebyla. Někdy bylo frustrující až demotivující, když bylo vidět, jak je na tom tým a že trenér s tím nechce nic moc dělat. Vypadalo to, že je spokojený, kde jsme.

Prý jste v průběhu sezony dokonce zvažoval odchod?

Ještě v prosinci byla šance změnit klub, ale věřil jsem tomu, že se všechno otočí, a nechtěl jsem měnit uprostřed sezony.

Co bylo špatné?

Byla to možná moje nejhorší sezona v životě, co se týká výsledků mých i týmu. Neměl jsem pocit, že v týmu mám místo, jaké bych chtěl mít, neměl jsem jasně danou roli, přesně jsem nevěděl, co ode mě chtějí.

Pro vás už to v Rögle byla druhá sezona, v první to tak nebylo?

Předminulá sezona byla fajn. Přišel jsem do klubu, který postoupil do nejvyšší švédské soutěže, měli jsme hodně mladých hráčů a bylo to zajímavé. Proto jsem v Rögle zůstal dál, jenže ty dvě sezony byly jako noc a den. Přitom já jsem se cítil fyzicky velmi dobře, asi i lépe než v té předcházející sezoně, ale hokejově to vůbec nesedlo. Tým byl sice bojovný, ale hokejový moc ne. Tady je skladba mužstva úplně jiná. Hodně zkušených hráčů, spousta šikovných kluků a výsledky z posledních let jsou taky jasné.

Momentka z tréninku hradeckých hokejistů

Na konci sezony jste byl v přípravě slovenské reprezentace na světový šampionát, ale po několika dnech jste se možnosti zahrát si na mistrovství světa sám vzdal. Bylo to v důsledku nevydařené sezony, nebo nějakého zdravotního problému?

Zdravotní problém nebyl, fyzicky jsem se cítil výborně, ale herně to bylo horší. Možná i nálada v reprezentaci nebyla nejlepší, ale to nebyl důvod, proč jsem se rozhodl nejet. Vždycky jsem reprezentoval hrozně rád, ať to byly týmy, které byly silné, či naopak – spíše řekněme – nezkušené. Tentokrát jsem ale měl nějaký vnitřní pocit, že bych si potřeboval trochu oddechnout a pořádně se nachystat na novou sezonu, abych do ní šel s čistou hlavou a abych do ní mohl skočit připravený.

Je těžké rozhodnutí sám se vzdát reprezentace?

Bavil jsem s koučem o tom už před začátkem soustředění, dva týdny jsem tam byl a pak jsme se domluvili, že bude lepší pro všechny, když nepojedu. Měl jsem pocit, že bude lepší, když nebudu zabírat místo někomu, kdo se na to cítí mnohem víc než já. Myslím si, že to bylo racionální rozhodnutí a že to byl správný krok.

Do české extraligy se vracíte po deseti letech. Návrat tam, kde to znáte, byl vaší hlavní motivací?

To bych ani neřekl, mně vyhovuje nebýt tak na očích, mám rád svůj klid. Nechci tím říct, že v Čechách by nebyl, ale je to jiné už proto, že tady mám hodně kamarádů. Shodou okolností v Hradci mám bratrance, sestřenici a tetu, takže takové rodinné zázemí. Ale tohle hlavní roli nehrálo.

Co tedy pro vás bylo nejdůležitější při rozhodování?

Hlavně rozhodlo to, že jsem se párkrát sešel s trenérem Sýkorou. On mi vysvětloval svoji představu, co by v týmu ode mě očekával, a to bylo pro mě asi nejdůležitější, proto jsem se rozhodl takto.

Co vám řekl o vaší úloze v hradeckém týmu?

Říkal, že potřebuje obránce, který bude hodně bruslit, rozehrávat puky, všechno rychle a přesně. Doufám, že budu moci podporovat ofenzivu, protože to jsem si za poslední dva roky moc neužil.

Odkdy jste věděl, že se ze Švédska přesunete do Hradce?

Někdy kolem přípravy v reprezentaci, kdy jsem s manažerem a trenérem Hradce mluvil. Pak už jsem věděl, kam půjdu, kdy začne příprava.

Dominik Graňák Čtyřiatřicetiletý rodák z Havířova, odkud se rodina brzy přestěhovala do Trenčína, kde také udělal první hokejové krůčky.

V roce 2001 získal s trenčínským týmem dorostenecký titul a už jako slovenský reprezentant do 18 let odešel do pražské Slavie. V Praze zároveň zahájil studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Již ve druhé sezoně se mu podařilo vypracovat do prvního týmu, se kterým hned slavil mistrovský titul, v letech 2004 a 2006 s ním získal stříbrnou medaili.

Tituly získal i při angažmá ve Švédsku (Färjestad 2009) a v KHL (Dynamo Moskva 2012, 2013). Poslední dvě sezony odehrál ve švédském Rögle.

Je dlouholetým členem slovenské reprezentace, od roku 2004 startoval jedenáctkrát na mistrovství světa, v roce 2012 si přivezl stříbrnou medaili.

Té už máte za sebou dost, jak vám dosavadní průběh vyhovuje?

Každá má svoje specifika, záleží na samotné lize, na trenérovi. Ve Švédsku je to trochu odlišné, začínali jsme později, i na led jsme šli zhruba o dva týdny později než tady, kde už za sebou máme i kondiční soustředění. Je to něco podobného, co jsem si pamatoval ze Slavie. A řekněme, že podobnější než ve Švédsku to bylo v Rusku.

Co čekáte od české extraligy, bude hodně jiná, než jakou jste ji naposledy zažil?

Určitě. Sledoval jsem ji, i když jsem hrál jinde. Uteklo deset let a hokej se velmi dynamicky mění, zvlášť poslední roky. Sám nevím, co můžu očekávat, ale nesnažím se na to nějak zvlášť myslet, spíš se soustředím na trénink, na první zápasy. Snažím se také zvyknout na kolektiv a na to, co se ode mě bude očekávat hlavně na ledě. Že bych věnoval pozornost tomu, jak budou hrát jiné týmy, tak to ne.

Mluvil jste o kolektivu, jak se s ním sžíváte?

Úplně bez problémů. Parta tady je přátelská, hráči a trenéry počínaje až po maséry a kustody mě všichni přijali úplně bez problémů, cítím se velmi dobře. Navíc v Čechách jsem více méně doma, hrál jsem šest roků na Slavii, kromě slovenského občanství mám i české, mám tady část rodiny. Nemám pocit, že bych si lidsky musel zvykat na něco nového.

Hradecký klub výrazně posiluje a netají, že by se rád prosadil do absolutní špičky. Počítáte s tímto tlakem?

Už na Slavii jsem se to naučil, tam jsme byli pod permanentním tlakem. Když vás trénuje Vláďa Růžička, je úplně jedno, jestli jste na tréninku nebo na zápase, pořád je to stejné. Jako mladému hráči mi to strašně pomohlo. Teď jsem dva roky v Rögle viděl, že pokud v klubu není vítězná nálada, je těžké to měnit, to nejde z roku na rok. Tady je vidět, že v Hradci ambice jsou a na papíře, náš tým vypadá silný. To je ale jen jedna věc, druhou je, jak si to sedne na ledě.

Z toho obavy nemáte?

Kdo někdy dělal sport, vždycky chce být lepší než soupeř, tak proč to neříct.