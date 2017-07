Hradecký manažer: Eliáš a Hudler? Nejednáme, ale co není, může být

„V tuhle chvíli je kádr plný, ale jak řekl trenér Sýkora, pokud by se objevilo nějaké zajímavé jméno do útoku, které by pro nás mělo logiku, a ten hráč by chtěl nastupovat za Hradec, prostor pro něj máme,“ sděloval manažer, který se svými pomocníky do Hradce přivedl už sedm nových hráčů.

Mezi posilami jsou i velká jména, který přestup byl z vašeho pohledu nejtěžší?

My jsme hlavně chtěli klíčového centra, takového hráče jsme sháněli už dva roky. A jediný špičkový střední útočník, který se letos vracel z ciziny domů, byl Petr Koukal. Začali jsme jednat jako ostatní kluby. Byl o něj zájem, jeho kvalita je velká.

A jednání s hráčem?

Nebylo těžké, i když samozřejmě nemohu říct, že to bylo za týden hotové. Jednali jsme déle, hlavně on se musel rozhodnout, co chce.

Co podle vás rozhodlo?

Takového hráče těžko přesvědčíte tím, že mu dáte o pár desítek tisíc víc než jinde. Takový hráč musí cítit, že je tady kvalitní mančaft, který chce něco uhrát, a že má smysl sem jít. Tihle kluci totiž nechtějí jenom přijít domů a zahrát si hokej, chtějí na závěr kariéry udělat nějaký výsledek. Myslím, že Petr dostal lukrativnější nabídky, než byla ta naše, ale důležitým faktorem je, jak daleko to má do svého bydliště, a to taky rozhodlo.

Co bylo další vaší prioritou?

Chtěli jsme i obránce do přesilovky. Měli jsme vyhlédnutého jednoho, Kanaďana, ten ale nakonec odešel do zahraničí. Myslím ale, že Cibulskis i Graňák by tenhle požadavek měli splnit na hodně vysoké úrovni.

Mluvil jste o tom, že ještě jedno velké jméno by mělo přijít. Váš klub je spojován i s Patrikem Eliášem či Jiřím Hudlerem. Co vy na to?

Spekuluje se o tom proto, že tihle kluci, kromě Patrika Eliáše, který v NHL skončil, zatím nic nemají. Podle mě ale hráči takového kalibru míří výš, než aby hráli extraligu. Konkrétní jednání ani s Patrikem Eliášem, ani s Jiřím Hudlerem nevedeme. Ale co není, může být.

Mohl by jím být Alexandre Piccard, který v Hradci v minulé sezoně úspěšně hrál a stále nemá angažmá?

Myslím, že v jeho případě je jeho angažmá v Česku uzavřené, i když samozřejmě to nemusí být stoprocentní. Je to ale složité, protože on má několik agentů. Jednoho pro Česko a Slovensko, jednoho pro Evropu a jednoho pro zámoří. S agentem pro Česko nekomunikuje, nevyvíjí žádnou aktivitu, tak se domnívám, že to není jeho priorita.

V létě jste přivedli velké osobnosti, což mimo jiné dokazuje, že se Hradec v hierarchii klubů posouvá stále výš. Máte stejný dojem?

Mě to samozřejmě těší, jsme teď bráni jako klub mezi TOP šesti, a myslím si, že za naši práci v uplynulých čtyřech letech právem. Hradec je teď dobrá hokejová adresa. Jednak je to krásné město, kde hráči mají servis a všechno, co potřebují. Jednak máme ambice něco dokázat a nabízíme hráčům kvalitní podmínky, které hlavně plníme a včas. To je pro hráče důležité.

Mluvil jste o ambicích, jak je podle složení kádru vidíte?

Nebudu říkat, že nemáme ambice, máme. Chceme hrát nahoře. Letos je posilování takové, že nás předurčuje ke hře na špičce tabulky, snad to tak bude.

Konkrétní cíl už máte?

Nejdříve si ho řekneme v klubu. S hráči, s trenéry a s majitelem. Pak to možná povíme i veřejnosti.