Brno? Tenhle zápas mám označený v kalendáři, těší se plzeňský Koreis

Dnešní souboj Škody proti Brnu ve čtvrtém kole extraligy, který v Home Monitoring Areně začíná v 17.30 hodin, tak má pro 32letého forvarda ostrou příchuť. „Tenhle zápas už mám dlouho zakroužkovaný v kalendáři. Moc se těším. Věřím, že přijde hodně lidí a že ho zvládneme,“ říká Jakub Koreis.

O motivaci mít nouzi určitě nebudete. Ale nebude složité udržet nervy na uzdě?

Samozřejmě se může stát, že někam ulítnete. Ale povinností hráče je takové chvíle zvládnout. A já doufám, že se mi to povede. Prioritou je, abychom uhráli první body v sezoně a trochu ze sebe shodili dvě porážky. Když se uvolníme, pomůže to víc než kvanta tréninku.

Sledujete Brno na dálku?

Koukal jsem na jejich výsledky, viděl sestřihy z úvodních kol. Kometa před sezonou posílila, přišli výborní hráči a má velice kvalitní mužstvo. Ale určitě není na místě, abychom se z toho po....

Po dvou porážkách už jste trošku pod tlakem. Dokázali jste v kabině hodit za hlavu zápasy s Třincem a Chomutovem?

Není to jednoduché, rádi bychom po prvních kolech měli na kontě nějaké body. Ale musíme pořád věřit tomu, co děláme, našemu systému hry. Oba ty zápasy byly vyrovnané, prohráli jsme je prakticky o gól, ten při power-play v Chomutově neberu. Nehráli jsme špatně a nemyslím si, že bychom měli věšet hlavy do země a strachovat se. Ale musíme se vyvarovat chyb a maličkostí, kvůli kterým jsme ta utkání nezvládli.

Co patří mezi ty maličkosti?

Třeba špatná komunikace na ledě. Ale jinak jsem přesvědčený, že jsme nepodali špatné výkony.

Trenéři trochu zahýbou sestavou, vy budete mít na křídlech Kanaďana Yellow Horna a Američana Johnsona. Je složité, když se hráči okolo vás mění?

Už v přípravě jsem v podstatě každý zápas hrál s někým jiným, protože někteří kluci byli zranění. Já v tom problém vůbec nevidím. Máme daný systém, celé mužstvo ví, co hrát, každý má dané úkoly. Je jedno, v jaké lajně a s kým nastupujete. Myslím, že s Coltonem a Nickym nám to docela sedlo, hrajeme podobným stylem a mohlo by to všem třem vyhovovat.

Oprášíte na ledě angličtinu?

Ta zní hodně i u nás v šatně (úsměv). Máme tady tři kluky ze zámoří, nechceme je oddělovat od kolektivu. Takže i na ledě oživím pár povelů.