Jihlavský útočník Zeman se těšil marně, hrát zatím nemůže

„Mám nohu v sádře. Ještě asi tři nebo čtyři týdny budu mimo, takže se mě nebude týkat ani první, ani druhý zápas, ale ani ty další. Přitom jsem se na úvod extraligy tak těšil,“ povzdechl si pětadvacetiletý odchovanec jihlavského hokeje.

Zranění, které ho vyřadilo na několik týdnů ze hry, si přivezl z přípravného duelu ve Zlíně. „Doufám, že snad někdy koncem září bych mohl začít trénovat a začátkem října potom už i hrát. Zatím budu kluky sledovat z hlediště,“ svěřil se jihlavský šikula, který v loňské postupové sezoně patřil k hlavním tahounům Dukly. V baráži dokonce nasbíral nejvíc bodů ze všech.

On-line Duel Jihlava vs. Boleslav sledujte podrobně.

Vzhledem k úspěšnému jarnímu tažení Jihlavy vůbec nepřemýšlel, že by zkusil změnit působiště. „Mám to tady rád, jsem doma a hraje se mi tu nejlíp. Když jsem byl v Olomouci, nebylo to ono. V Jihlavě si nemám na co stěžovat,“ prozradil Zeman, jehož otec František zastává u jihlavského A-týmu roli asistenta hlavního kouče.

„Na zimáku to ale máme striktně nastaveno v režimu trenér–hráč. Jinak spolu o hokeji moc nemluvíme. Většinou si řekneme jen pár slov po zápase,“ doplnil.

Až mu to zdravotní stav dovolí, vyjede na led opět v dresu s devatenáctkou na zádech. „To číslo se mi líbilo, když s ním hrál v Dukle Petr Kaňkovský. Takže když jsem pak přišel do áčka, vzal jsem si ho,“ připomněl jednoho z nejproduktivnějších hráčů historie jihlavského hokeje.

A když už je řeč o dresech, jaký názor má Adam Zeman na podobu letošních dresů Dukly? „Jsem zastáncem retro stylu i moderny. Podle mě by se některé zápasy mohly klidně odehrát ve starých dresech a některé v nových,“ nechal se slyšet. „Vím, že se na tohle téma dost diskutovalo a že se lidem nové dresy spíš nelíbí. Mně ale nevadí,“ doplnil.