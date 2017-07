Hokejová Jihlava jde na led. Zase budeme super parta, věří Protasenja

Konkrétně v jeho případě je zmiňované těšení možná ještě o stupeň silnější. Závěr skvělé loňské sezony totiž strávil na marodce, takže přišel o ty nejlepší a klíčové momenty na ledě. Vše sledoval pouze z pozice diváka.

„Suchou přípravu už jsem ale s klukama absolvoval celou. Teda až na pár cviků. Rameno je v klidu, můžeme začít,“ směje se.

Dukla začíná poslední fázi tréninkového plánu před startem nového ročníku v nejvyšší soutěži jako jedna z posledních, přičemž důvodem je právě předchozí dlouhá sezona. „I tak si myslím, že nám to bude stačit. Trenéři nás zase připraví dobře,“ nepochybuje Protasenja.

Přípravné zápasy Dukly Jihlava 1. srpna: Olomouc – Jihlava

8. srpna: Jihlava – Kometa Brno

17. srpna: Kometa Brno – Jihlava

22. srpna: Jihlava – Olomouc

24. srpna: Zlín – Jihlava

29. srpna: Jihlava – Zlín

Poprvé se dnes s týmem setkají také nové zahraniční posily – Norové Lars Volden a Nicolai Bryhnisveen a Švéd Erik de la Rose. Všichni tři až do teď trénovali doma podle individuálního plánu. „Hlavní bude, aby zapadli do kabiny. Ale to si myslím, že nebude problém. Naši trenéři vybírají hráče nejen podle kvality, ale právě i podle charakteru,“ ujišťuje Protasenja.

Především na soudržnost bude Dukla coby nováček v extralize hodně spoléhat. „Už suchá příprava ukázala, že zase budeme super parta. A kdyby se náhodou objevil nějaký problém, trenéři ho zvládnou. Oni umí udělat dobrou partu. Všichni se těšíme na srandičky v kabině,“ prozrazuje urostlý jihlavský forvard.

Řízek jako odměna za stěhování

Za jeden provaz však netahají hokejisté Dukly jen na ledě, pomáhají si i mimo něj. „V sobotu jsme ještě se dvěma spoluhráči stěhovali Davida Kajínka, který dorazil i s rodinou z Liberce. Měl toho hodně, navíc mají malé dítě, tak jsme pomohli. Za odměnu jsme pak dostali moc dobrý řízek,“ usmívá se Protasenja.

První přípravný zápas sehraje extraligový jihlavský A-tým příští týden v úterý, kdy pocestuje do Olomouce. O sedm dnů později pak doma přivítá loňského extraligového mistra – Kometu Brno. „Co se tak bavím s lidmi okolo mě, tak už se všichni těší nejenom na naše zápasy v lize, ale právě i na přípravu. Takže si myslím, že už na Kometu přijde dost lidí,“ věří jihlavský útočník.

Ostatně podpora z hlediště v Jihlavě výborně fungovala už v závěru minulého ročníku. Z Horáckého zimního stadionu se stala téměř nedobytná pevnost. „Já věřím, že jsou lidi na extraligu stejně nažhavení jako my. Ukazuje se to myslím i na prodeji permanentek. Zase nás fanoušci poženou dopředu,“ má jasno Protasenja.