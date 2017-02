Skvělý úvod, pak karlovarský zkrat. Flek: Normálně se stydím

Ohraná písnička. Nadějně rozehraná partie, z níž zbude jen bolavá vzpomínka. Energie ještě nevzdala boj o dvanáctou příčku, ale podobnými kolapsy si podřezává větev. Jakmile se zcela zlomí, čeká na tým baráž. Po roce už zase.

„Jde do tuhého a my musíme makat naplno. Nesmíme vypustit jediný zápas a dělat maximum pro to, abychom bodovali,“ nabádá Flek.

Proti Vítkovicím skvělá první třetina, proč ten obrat?

Řekl bych to jednoduše. Já se za druhou třetinu normálně stydím. Za to, co jsme předvedli. Řekli jsme si hned po zápase v kabině, stávat se nám to nesmí. My jsme za stavu 2:0 úplně přestali hrát a nechápu, co jsme na ledě předváděli a vyváděli. Nesmíme si dovolit takhle vypustit zápas.

Začátek jste chytili výborně.

Přesně tak. Kluci hned v prvním střídání měli velikou šanci, skvěle nám zápas rozběhli. Se štěstím nám spadly dva góly. My jsme pak ale přestali hrát a soupeři zápas darovali na zlatém podnose.

Ztráta koncentrace? Polevení?

Vůbec nevím. (kroutí hlavou) Asi jsme si mysleli, že se za stavu 2:0 zápas dohraje sám. Předvedli jsme strašné věci, soupeř nás za všechno potrestal. Poslal nám tam čtyři buřty a bylo.

Co přesně jste si po zápase řekli?

Trenér nám vyčetl, že něco takového se nám nesmí stávat. Budu se opakovat, ale druhou třetinu prohrát 0:4 je ostuda. Není po zápase, vždycky se dá zápas otočit. Ale dostali jsme Vítkovice do hry, protože v první třetině jsme měli jasnou převahu a oni byli skoro hotoví. My jsme v tom ale nepokračovali a dopadlo to porážkou.

Jak probíhala pauza z hlediska psychické přípravy?

Nesmíme se nechat srazit dolů, pořád jít s hlavou nahoře. Do každého zápasu jít naplno, připravit se na nejdůležitější fázi sezony, která nás v závěru čeká. Musíme bojovat o každý centimetr ledu, jinak to nepůjde.

Ještě šilháte po dvanácté příčce?

Asi po očku to sledujeme, každý se občas podívá na tabulku. My se tím ale nesmíme zaobírat, jdeme naplno do každého zápasu. Naším úkolem je snažit se udělat maximum, být připraveni na závěr sezony co nejlépe. Situaci musíme přijmout takovou, jaká je.

Zvládá mladý tým nesledovat a unášet tlak kolem?

Psychicky to náročné samozřejmě je, jasně. To pociťujeme asi každý. Bohužel se na konci tabulky pohybujeme už několikátou sezonu. Nesmíme klesat na mysli, nesmí nás to zlomit. Nejdůležitější nás čeká. Nám nezbývá než to ubojovat a urvat.

Narůstá význam starších hráčů jako jsou Skuhravý, Sičák a Harant?

Kluci hrají obrovsky významnou roli v mužstvu. Máme mladý tým, ale tihle starší kluci mají obrovské zkušenosti, neskutečně nás tlačí dopředu. Pořád nás drží v tom pozitivním, abychom měli hlavy nahoře a snažili se dřít v každém zápase na plný plyn.