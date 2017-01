Valský, Bulíř, Radivojevič. Nový liberecký útok ukázal sílu

Naposledy Valský pomohl Bílým Tygrům k domácímu vítězství 4:2 nad Zlínem ve středeční předehrávce 46. kola extraligy. Na první gól nahrál, druhý sám vstřelil. „Od té doby, co jsem se vrátil, jsme vyhráli všechny zápasy, což je super,“ zářil Valský.

Valskému hodně pomohlo, že z KHL zamířil zpět do známého prostředí. „Ty věci jsou podobné jako vloni a dobře se mi na ně navazuje. Ještě je otázkou času, kdy naberu potřebnou kondici a vrátím se do pořádného tempa,“ prohlásil hráč s číslem 71. „Jen v prvním zápase jsem trošku tahal nohy, ale pak už to bylo dobré. Měl jsem jen smůlu, že jsem nemohl dát gól, ale důležité je, že se nám dařilo vyhrávat.“

V loňské mistrovské sezoně patřil Jakub Valský k nejproduktivnějším hráčům Bílých Tygrů. Nyní po svém návratu znovu ukazuje svoji užitečnost. V utkání s Plzní dal před týdnem vítězný gól, předevčírem se Zlínem si připsal dva kanadské body. Roli lídra však rázně odmítá. „My hrajeme týmově a nemáme žádného lídra. V zápase se Zlínem to holt tak vyšlo, že jsem dal gól já. Příště ho může dát někdo jiný.“

Vloni se Valský prosazoval v útoku s Jelínkem a Krenželokem. Letos dostal jiné parťáky. A lajna Valský, Bulíř, Radivojevič ukazuje, že může patřit k velkým zbraním Tygrů. Ve středečním zápase se Zlínem se zasloužila o tři ze čtyř gólů. „Od všech kluků v naší lajně to byl povedený výkon. Šli jsme za tím, že to prostě nějak prorveme do branky a pomůžeme týmu. A to se nám snad povedlo,“ řekl centr úspěšného útoku Michal Bulíř, který si proti Zlínu připsal tři body.

Jakub Valský do Bulířovy lajny přinesl hlavně důraz a přímočarost. „Hodně toho odbruslí, odbojuje a je schopný získat puk. Z toho koneckonců padl i můj gól proti Zlínu. Valda sebral puk, který po buly ležel v pásmu, a využil svůj důraz. Pak mi to jen hodil před branku a já se po něm natáhl,“ řekl Bulíř. „Hned, jak přišel, bylo na něm vidět, že má obrovskou chuť do hry. Chtěl si hokej užívat a pokračovat v tom, jak jsme skončili minulou sezonu. Je to skvělý hráč a věřím, že nám ještě hodně pomůže.“

Údernou sílu nově vzniklého útoku však nechtějí jeho členové přeceňovat. „Naše lajna už podobný zápas potřebovala, ale jedno utkání nemusí vůbec nic znamenat,“ řekl Bulíř. „Naše hra je rozdělená na celý tým a všichni se snažíme hrát stejný systém. O ty góly se vždycky někdo podělí, ale není to tak, že bychom hráli vyloženě na jednu lajnu,“ přidal se navrátilec Valský.

Bude útok Valský, Bulíř, Radivojevič zářit i v dalších zápasech? Napoví už dnešní atraktivní utkání 42. kola na ledě pražské Sparty.