Mladík Nečas ztrácel sílu i čas. Uškodí mu to při draftu?

Z počátku sezony vytěžovaný a platný teenager se v posledních extraligových duelech, do kterých nastoupil, vytrácel a nesbíral body. Tápající Kometa navíc vsadila na zkušenější muže. „Přestal jsem dostávat takový prostor, jelikož nám to nešlo,“ uvědomuje si Nečas. „I sám jsem se cítil takový unavený. Byl jsem trošku bez síly a bez kondičky,“ uznává mladý centr.

Může jeho lednový útlum ohrozit jeho vysněnou cestu do NHL?

Nečas by měl být podle odborníků v červnu nejvýše draftovaným Čechem. „Nějakou zásadní roli by to hrát nemělo,“ soudí skaut Jakub Bažant, jehož společnost ISS Hockey shromažďuje pro týmy NHL před draftem podklady. „Spíše jde o to, že Martin může ztratit herní praxi, může dojít k dočasnému pozastavení jeho hokejového vývoje a ovlivnit to může také jeho sebevědomí.“

Zatímco na podzim se Nečas začal otloukat v extralize, současná situace vypadá jako test jeho psychické odolnosti. „Bavil jsem se o tom s klukama z reprezentace. Je to o hlavě. Je důležité na to nemyslet a pořád stejně makat. Jinak se neposunete,“ ví Nečas.

Ne, to není fráze, kterou odposlouchal. Nečas je cílevědomý učeň, kterého vychvaluje i Martin Erat, spoluhráč a mentor z Komety.

Jen se (dočasně) výkonnostně zadrhl. Vstřebává těžké měsíce. V srpnu brněnský klenot dovedl jako kapitán českou osmnáctku k premiérovému triumfu na prestižním Memoriálu Ivana Hlinky. Od září se rozkoukává v nejvyšší soutěži. V listopadu odehrál přípravný turnaj ve Švédsku s dvacítkou, na přelomu roku rovnou sledovaný šampionát stejné kategorie v zámoří. A pak směřoval zpět do extraligové sestavy.

„Mistrovství světa dvacítek je pro kluka, který tam věkově nepatří, strašně náročná záležitost,“ podotýká jeden z brněnských trenérů Petr Haken. „Co Martina znám, on chce uspět. Nechce být jen do počtu. Bral to svědomitě. Soustředění organismus unaví.“

I proto Nečas na přelomu ledna a února dostal od brněnských trenérů opušťák, naordinovali mu volnější režim. „Bylo to možná poprvé v sezoně, kdy jsem byl víc než dva dny doma,“ pousměje se rodák ze Žďáru nad Sázavou.

V extraligové pauze, která končí zítra, jeho hokejový zápřah opět odstartoval. S osmnáctkou byl na přípravném turnaji ve Švédsku, dnes ho po návratu očekávají v Kometě, které chce pomoct do play-off. V dubnu jej čeká mistrovství světa do 18 let. „Říká se, že to je pro draft nejdůležitější,“ naznačí Nečas. „Ale na to nesmím myslet,“ nakazuje si svědomitý středoškolák.