V Boleslavi začíná éra bez Výborných, nový kouč se učil ve Winnipegu

David Výborný, dlouholetý kapitán a posléze sportovní manažer, v organizaci úplně skončil. František Výborný opustil post kouče a zůstává v roli konzultanta, jeho vliv však už nebude zásadní.

Do práce se naopak hlásí čerstvé trio: hlavní trenér Patrik Augusta, jeho asistent Viktor Ujčík a sportovní manažer Luděk Bukač mladší. „Začali jsme po dvoutýdenní dovolené. Kluci měli individuální plány, na které navážeme, a připravíme se na nástup na led,“ prohlásil Patrik Augusta, pro něhož to na boleslavské štaci bude premiéra v úloze hlavního extraligového kouče.

„Věnovali jsme se hlavně silové přípravě a také jsme měli různé druhy sportů, ať už basketbal, fotbal, či rychlostní přípravu. Věřím, že to hráče někam posunulo,“ dodal Augusta.

Výrazných změn doznal i hráčský kádr. Zmizelo z něj několik hráčů, kteří byli na hraně základní sestavy nebo jim skončilo hostování. Ale také Tomášové, kteří se v nedávné minulosti z Boleslavi odrazili až do reprezentace: Tomáš Hyka, Tomáš Urban a Tomáš Voráček.

Především odchod střelce Hyky do Las Vegas je bolestný, rozpadla se totiž obávaná letka s Pavlem Musilem a Radanem Lencem. Hyku by na jejím křídle mohl nahradit podobně bruslařsky disponovaný Jakub Valský, který přišel z Liberce.

Kromě něj získala Boleslav i další osvědčená jména – Tomáš Knotek (Hradec Králové), Oldřich Kotvan (Zlín), David Němeček (Plzeň), Jiří Říha (Jihlava).

„Velkou změnou přípravy bylo hodně trénování individuálních dovedností s pukem. Střelba, kličky... Mě osobně to hrozně bavilo, to bych mohl dělat od rána do večera a bavilo by mě to pořád. Byl jsem z toho nadšený,“ pochvaloval si tréninky Radan Lenc.

Kouč Augusta čerpal poznatky i na stáži v klubu Winnipegu Jets. „Pokaždé, když máte možnost nahlédnout pod pokličku nějakého klubu NHL, je to zážitek. A každého to obohatí. Na development kempu jsme měli možnost být součástí všech tréninků a dělat vše s klubem,“ popsal Augusta.

První přípravný zápas odehraje Boleslav s Plzní, pro fanoušky z regionu pak může být zajímavé utkání proti Spartě v Poděbradech.