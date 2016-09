Smutný hrdina Mrázek: Chyby rozhodují zápasy, v kabině bylo ticho

Zdálo se, že umí soupeřům číst myšlenky. Než stihli vystřelit, on už měl na správném místě vytrčenou lapačku či nastavený beton.

Stal se třetí hvězdou partie. Zastavil 38 ran hráčů z Výběru Evropy. Jenže na výrazný krok k postupu to nestačilo.

Češi podlehli 2:3 po prodloužení a téměř jistě ze skupiny nepostoupí. Ani případná čtvrteční výhra nad USA je nejspíš nespasí.

„Věděli jsme, oč nám jde,“ řekl Mrázek. „Potřebovali jsme dva body, abychom měli slušnou šanci zůstat v turnaji. Teď už to není v našich rukou.“

Musel jste si na premiéru na Světovém poháru počkat o pár dní déle. Byl jste hodně natěšený?

Každý se na takové akci chce dostat na led. Je super, že jsem byl v bráně.

Co vám letělo hlavou při Kopitarově trestném střílení?

Snažil jsem vypadat co největší. Má dobrou střelu, donutil jsem ho jít do bekhendu a pak jsem si pohlídal prostor mezi nohama.

Zazářil jste i zákrokem proti Josimu. Jak se vám povedlo lapit jeho ránu?

Měl jsem kus štěstí. Přesouval jsem se s Hossovou nahrávkou, snažil se držet lapačku nahoře co nejdéle a on mi ji trefil.

Ovlivnilo vás při první obdržené brance, že jste ztratil hůl?

Spíš jsem Chárovu ránu moc neviděl. Šla přes dva hráče. Náhodně tam spadla. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdybych hokejku měl. Ale na to se nehraje.

Co se stalo při druhém gólu, při němž vám kotouč jen brnknul o lapačku?

Trochu mi zaplaval, ztratil jsem ho z očí. Zkoušel jsem ho ještě zastavit ramenem. Bohužel.

Dokázal jste Zuccarellovu trefu rychle vymazat z hlavy, jak je vaším zvykem?

To se stává. Chyby rozhodují zápasy. Kdo chce chytat na nejvyšší úrovni, musí umět zapomenout. Naštěstí jsme vyrovnali. V prodloužení tři na tři jsou pak šance padesát na padesát. My jsme kliku neměli.

Do rozhodujícího úniku se utrhl Draisaitl. Co při zakončení udělal dobře?

Počkal si. Zůstal jsem stát, čekal jsem střelu. Chtěl jsem zavřít tyčky, jenže on to trefil dobře.

Jak to po utkání vypadalo v kabině? Převládal smutek, nebo vztek?

Porážky nikdo z nás nemá rád, ať je to v NHL, nebo na Světovém poháru. Chvíli bylo ticho. Ale musíme se zvednout a musíme jít dál. Zápasy s Amerikou bývají vyhecované, na čtvrtek se připravíme.