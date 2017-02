Tohle je možná konec kariéry, vzkazuje Zbyněk Michálek ze zámoří

Opravdu takhle uvažujete?

Přemýšlím nad budoucností. Po sezoně mi končí smlouva s Arizonou a už mám nějaký věk, tak uvidíme.

Jak se daří na farmě v Tucsonu?

Docela to jde. Situace pro mě sice není ideální, ale už jsem ten přesun na farmu nějak skousnul. Člověk musí koukat dopředu. Hokej mě baví a snažím se hrát na sto procent. Dávám tomu všechno. Ale motivace a všechny věci kolem nejsou takové.

Proto přemýšlíte o konci?

Bude záležet na zdravotní stránce. Když bude všechno v pohodě, tak bych ještě rád hrál. Na druhou stranu musím brát v potaz, že mám rodinu a děti, které chodí školy. Takže v rozhodování budu brát ohled především na ně. Tohle je pro mě nejdůležitější věc. Už bych měl budoucnost řešit, ale ještě jsem se k tomu nedostal.

Přesun do Evropy tedy nepřichází v úvahu?

Tahat děti do něčeho nového, měnit školy, kamarády, to by nebylo nic jednoduchého. Takový krok by musel dávat smysl a muselo by to být rodinné rozhodnutí. Opravdu teď nechci předbíhat, protože ještě ani nemám žádné nabídky, ani agent mi nic neříkal, takže uvidíme, jestli vůbec bude nějaký zájem. Je předčasné o tom mluvit.

Na farmě už ale pokračovat nechcete, viďte?

NHL je samozřejmě priorita, ale také musím být trošku v realitě. Vidíte, jak to v NHL chodí, momentálně v ní mají přednost mladší hráči. Najít tam práci pro mě bude vyloženě těžké. Nevím, jestli by v Americe byla jiná možnost než NHL, nevím, jestli bych to v současné době bral. Zkrátka jestli by mě naplňovalo pokračovat takovým stylem jako letos. Bylo by to hodně těžké. Ale zopakuju, že nebudu předbíhat. Tohle se vyřeší po sezoně.

Jak se stavíte k účasti na MS?

Minulý týden jsem mluvil s Vencou Prospalem a zopakoval mu, co jsem řekl už na Světovém poháru: že je podle mě čas předat národní tým mladší generaci hráčů. Tak to cítím. Já už jsem si tam svoje odehrál, už mám nějaký věk a mladí by měli získávat zkušenosti. Opravdu nevím, co by se muselo stát, abych jel na mistrovství. Malinká šance tam asi je, ale moc to nevidím. Zvlášť po takové sezoně, jakou prožívám. Jsem hodně od rodiny, cestuju tam a zpátky, rodinu nevidím, takže by bylo těžké po sezoně zase odjet na měsíc a půl s nároďákem a být od dětí. Plno mladších si tu šanci zaslouží, jsou to výborní hráči. Určitě nebude problém.

Určitě jste v kontaktu s bratrem Milanem, který hraje na farmě v Torontu. Jak je na tom on?

Nic moc, poslední dobou má zdravotní problémy, takže ani nehraje. Snaží se dávat dohromady. Co jsem se ním mluvil, tak to zatím moc dobře nevypadá, v blízké době by ještě naskočit neměl. Ale dělá všechno pro to, aby se uzdravil a v téhle sezoně stihl ještě nějaké zápasy odehrát.

Koukal jsem, že za poslední dva měsíce odehrál čtyři zápasy. Trápí ho vážnější zranění?

Tohle radši nechám na bráchovi, ať se k tomu vyjádří on sám. Radši nebudu mluvit za něj.

A víte, jestli by stál o mistrovství, nebo to bere jako vy?

Já myslím, že to má nějak podobně jako já. Ale zase zopakuju, že nechci mluvit za něj. Tohle musí říct on sám, jak se cítí. U něj bude hlavní, jak na tom bude zdravotně. Je o dva roky mladší než já, takže zase není tak starý. Myslím, že na Světovém poháru prokázal, že hokej ještě umí, že je výborný hráč. Ale u něj je důležité hlavně zdraví. Když bude zdraví, tak je to možné všechno.

Řekněte: v čem je pro vás AHL nejnáročnější?

Hokej je tam docela na slušné úrovni. Samozřejmě to není top, hráči nejsou tak silní na puku, nemají tolik dovedností jeden na jednoho. Spíš je to o rychlosti, v níž si to s NHL vůbec nezadá. Co je jiné, to je servis kolem. To je úplně jasný. To je úplně jiný svět, to se nedá s NHL v ničem srovnávat. To byl pro mě největší rozdíl.

Posily pro MS? Berme zavděk hráči z farmářské AHL

Uvažujete o tom, že budete i kvůli dětem žít v Americe natrvalo?

Asi nejspíš jo, ale otevřené jsou všechny možnosti. Záleží, jak to bude příští rok. Jestli se domluvíme a půjdeme to jako rodina zkusit jinam, třeba na rok, na dva do Evropy. Pak by se vidělo, jestli bychom v ní mohli i žít. Ale nebylo by to nic jednoduchého, protože děti jsou zvyklé na Ameriku a zdejší styl života. Je to tu úplně něco jiného než v Evropě. Nebylo by snadné je vytrhávat ze zažitého prostředí. I když na druhou stranu by byla zajímavá zkušenost vyzkoušet si jiný styl života a až skončím, tak se rozhodnout, kde se usadíme natrvalo.

Čeká vás asi velké dilema.

Je to daleko, ale v následujících pár týdnech se do toho budu muset přes agenta pustit a vykoumat, co dál. Nerad bych končil, ale rodina je pro mě přednější, už toho mám docela dost za sebou, měl jsem také nějaké zdravotní problémy. Musím to brát tak, že věk nezastavím, a být trošku soudný. Už mám v životě jiné priority, než když mi bylo pětadvacet.