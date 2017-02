Elán vyprchal, krutá realita je zpět. Pardubicím se obnovily hluboké rány

Hned po jeho příchodu na tiskovku bylo znát, že v sobě dusí vztek. A po sedmigólovém přídělu od chomutovských Pirátů, druhém nejvyšším v utrápené sezoně, to trenér Dynama Miloš Holaň doložil i před mikrofonem:

„Jsem plný emocí a zlosti, náš výkon nebyl vůbec dobrý.“ To viděla i na místní poměry slabá návštěva 6 181 lidí, kteří si ve středu večer našli do arény cestu.

Nové trenérské trio (kromě Holaně do něj patří ještě Pavel Marek a Otakar Janecký) má po zemětřesení v klubu, které postihlo v podstatě všechny jeho struktury, podporu veřejnosti. Jeho bilance je ovšem tristní. Začalo sice velmi cenným vítězstvím 5:4 v prodloužení v Třinci, ale z dalších šesti kol vydolovalo jen pět bodů za šokující výhru 6:3 v Liberci a dvě porážky v nastavení. Hlavní problémy jsou tři:

1. V obraně si hráči počínají krajně nezodpovědně.

2. Brankáři tým nepodrží tak, jak by bylo potřeba.

3. Kulhá souhra v útoku.

Že vám to je povědomé? Přesně totéž soužilo Dynamo už i pod trenéry Rohlíkem či Draisaitlem.

V žádném ze sedmi utkání mužstvo neinkasovalo méně než tři góly, což je pro komplexní defenzivu týmu zlá vizitka. Jaroslav Hübl má v tomhle období mizernou úspěšnost zákroků 89,1 %, s Chomutovem po čtvrté brance už ve 29. minutě nuceně střídal. Jeho náhradník Martin Růžička (88,6 %) to moc nevylepšil. Krátce po svém příchodu obdržel rozdílovou trefu z velké dálky od Piráta Valacha, po níž fanoušci obraceli oči v sloup.

„Vzadu jsme hráli špatně. Přitom to paradoxně byla věc, na kterou jsme se v reprezentační pauze zaměřovali asi nejvíc,“ uvedl po Chomutovu křídelník Petr Hubáček. Zároveň dodal: „Snažili jsme se až do konce, ale pak už to bylo křečovité. Člověk si někdy na ledě připadal jak hňup.“

Průměr 3,4 vstřeleného gólu na utkání je sice parádní číslo (pro srovnání: nejlepší souhrnný ligový výsledek za celou sezonu má zatím Sparta s 3,16), ovšem ani tak Dynamo vpředu nepůsobí zvlášť nebezpečně. S gólovými šancemi často nakládá ledabyle; výjimkou jsou jen pravidelně skórující snajpr Petr Sýkora a kapitán, který naplňuje „skutkovou podstatu“ toho pojmu: Tomáš Rolinek.

V početních výhodách tým třeba udrží pásmo, jenže se nedostává do koncovky. Zoufale chybí jakýkoli pokus o clonění před brankářem soupeře; přitom i na přesilovkách Dynamo v pauze tvrdě dřelo.

„Hráli jsme něco úplně jiného, než máme nacvičeno. Hráči předržovali kotouč, byli na špici, což jsme vůbec nepraktikovali v trénincích. Jestli to bylo z přemíry snahy nebo z křeče... Nevím,“ divil se kouč Holaň. Každopádně doufá, že dnes v Brně s šestou Kometou to bude lepší: „Jdeme do utkání s čistou hlavou a chceme bodovat.“