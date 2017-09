Na Spartu budu nažhavený, slibuje pardubický kapitán Rolinek

Jaký dojem máte z nově složeného týmu a z přípravy?

V létě z toho vždycky mívám dobrý pocit. Loni to bylo samé, ale viděli jste, jak to dopadlo. Nikdy nejde říct dopředu, jak to pak bude vypadat.

Před rokem jste na úvod prohráli pět zápasů v řadě. Tomu byste určitě chtěli předejít.

Samozřejmě. Loni nám to vůbec nevyšlo, po pěti zápasech jsme byli bez bodu. Letos nás na úvod čeká Sparta. Start je důležitý, nálada je mnohem lepší, když hned pár bodů nasbíráte. Ale stejně to potom musí šlapat i dál.

Co byste řekl k prvnímu sokovi?

Sparta letos poskládala strašně dobrý tým. Myslím, že i když je vy novináři asi nebudete tipovat na nejvyšší příčky, podle mě tam budou. Vím, jak to tam chodí. Pro mě je to velký favorit extraligy a na ten zápas se moc těším. Pro všechny to bude speciální začátek nové sezony. Já osobně budu hodně motivovaný, protože mám na Spartě pořád kamarády. V létě jsme pořádali (benefiční) fotbal, kam ti kluci přijeli. Mám tam dobré známosti, budu hodně vyhecovaný. Budu je chtít porazit nejen kvůli tomu.

Týmy si budou teprve sedat. Dá se říct, co je v úvodních kolech klíčové?

Všichni mají spoustu sil a jsou natěšení, je tam drajv. Nebudu říkat, co rozhoduje, doufám ale, že nás bude od úvodu zdobit zodpovědnost, bojovnost a mentální síla. Nemáme extra hvězdy, střelce. Kromě jednoho - Petra Sýkory, který je schopný dát z každé pozice gól. Musíme spoléhat na výkon celého týmu.

Daří se na minulou sezonu rychleji zapomenout díky velkým změnám v kádru? Řada hráčů barážové trauma nezažila.

My, co jsme tu byli, máme ten strašák v hlavě. Ale je tu hodně nových kluků, kteří vůbec nejsou zatíženi loňskou sezonou, což je dobře.

V mužstvu máte spoustu zahraničních hráčů, není v tom potíž?

Mně to vůbec nevadí, když mají kvalitu, proč ne. Na druhou stranu bych byl jako český patriot radši, kdyby se tu vyhrávali čeští kluci. A potom něco tomu klubu splatili a případně odcházeli dál. Ale když chci, aby tým šlapal, je jedno, jestli je v něm cizinec. Hlavně aby odváděl 100 % a klubu pomohl. Má to dvě roviny.

Trenér Miloš Holaň mluvil o tom, že zavedl češtinu jako „úřední“ řeč v kabině.

Těm klukům pochopitelně musíte překládat, nerozumí. Ale zapadli dobře. Když se vyhrává, většinou žádné problémy nejsou. Kabina si to vždycky sama nějak vyřídí.

Jak nahlížíte na přestup Petra Koukala do Hradce Králové?

Petr je vynikající hokejista, hrával jsem s ním. Strašně bych si ho přál do týmu. On je i malinko nedoceněný, protože vedle něj na křídle by chtěl nastupovat každý. Vybojuje spoustu puků a jeho další přednosti ani nemusím jmenovat. Bohužel podepsal jinde, což je pro náš klub minus. Přeju mu hodně štěstí.

Vy s Petry Sýkorou a Čáslavou představujete zkušenou páteř týmu, oporou by měl být třeba Marek Trončinský. Myslíte, že by se dalším tahounem mohla stát jedna z posil, Francouz Sacha Treille?

Určitě. Jak ho vídám dva měsíce na tréninku, musím říct, že mě až překvapil. Vypadá skvěle a myslím, že to bude hlavní tahoun týmu.

Poslední utkání jste v útoku odehrál vedle Antonína Duška. Sedí vám jako centr?

Můžu říct i něco špatného? (úsměv). Nemůžu. U nás se točilo víc centrů. Jestli budeme hrát první zápas s Petrem Sýkorou, vyhovíme si s každým, tam je to úplně jedno. Důležité je, aby ten třetí dobře bránil, protože my už se moc nestíháme vracet...

Dušek ale taky není nějaký zajíc, je mu 31...

Není, to je pravda. Ale když to vyloženě není nějaké kopyto, tak se s ním domluvíte. A víte, že se na něj můžete spolehnout. Já vůbec neřeším, jestli je to Tonda, Petr nebo někdo jiný.