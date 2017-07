Ať dál platí, že Litvínov má skvělé gólmany, přeje si posila Kantor

Pavel Francouz dovedl hokejisty Litvínova k historickému titulu, jeho nástupce Jaroslav Janus se rovněž vypracoval ve velkou oporu Vervy. Nahradit esa z posledních sezon by teď měl Pavel Kantor, novic v litvínovském brankovišti.

„Já to tak vůbec neberu. S Michaelem Petráskem (druhým gólmanem Litvínova) jsme tady proto, aby Litvínov neměl v bráně slabinu. Nejsme tu proto, abychom nahrazovali Francouze či Januse, kteří oba chytali fantasticky. Ale doufám, že i v další extraligové sezoně bude platit, že Litvínov má fantastické gólmany,“ přeje si 25letý brankář, který poslední sezonu strávil v prvoligovém Prostějově.

Máte radost, že jste zpátky v extralize?

Už jsem měl v průběhu sezony nějaké telefonáty z extraligy, ale já byl s Prostějovem dohodnutý, že tam sezonu dokončím. Začali jsme to tedy řešit až po sezoně a teď a jsem rád, že jsem zpátky v extralize. S Litvínovem jsem byl v kontaktu poměrně dlouho, bavili jsme se o přestupu už před dvěma lety. Takže mě těší, že jsme to teď dotáhli.

Cítíte motivaci dokázat, že na extraligu pořád máte?

Že na ni mám, to vím. Chytal jsem v ní stabilně tři čtyři sezony, takže už snad nepotřebuju nikomu nic dokazovat. Ale chci, aby gólmani tady byli silnou stránkou týmu a nemuselo se řešit, že Litvínov má slabinu v bráně.

Jaká je podle vás Litvínov stanice v rámci extraligy?

Je to hokejové město, na druhou stranu malé. Já byl zvyklý na Ostravu, Hradec, Budějovice. To bude změna. Ale zase je tu klid, což mi vlastně vyhovuje. Bude to příjemná změna. Když jsem dostal nabídku z Litvínova, neváhal jsem. Ani jsem to nemusel s nikým moc konzultovat. Nikdy jsem neslyšel nějakého hráče nadávat na Litvínov.

Jaké pro vás bude chytat na litvínovském stadionu, který je jiný než dnešní moderní arény?

Měl jsem to tady vždy rád. Je to starší zimák, moderní haly jsou takové neosobní. Mně se tady vždy dobře chytalo, snad to bude pokračovat.

Jak se těšíte na spolupráci s litvínovským trenérem brankářů Zdeňkem Orctem?

Slyšel jsem na to pozitivní ohlasy, probíral jsem to trochu i s Pavlem Francouzem, těším se. Co jsme se bavili, tak vím, že Zdeněk nás nechce úplně předělávat, ale budeme hodně pracovat na detailech, abychom se zdokonalovali.

Zdeněk Orct je známý tím, že hodně rád používá video, statistiky. Zažil jste to i jinde?

Znám to z Vítkovic i z Prostějova, ale tady to bude asi ještě ve vyšší míře. Určitě mi to něco dá. Člověk se vidí z jiných úhlů, z pohledu puku, z pohledu střelce, vidíte, kde máte díry. Určitě to bude ku prospěchu věci.

Vaším parťákem a zároveň konkurentem v litvínovské brance bude Michael Petrásek. Věříte, že si vybojujete pozici jedničky?

Budu se snažit dělat svoji práci naplno, dát tomu, co můžu, dobře se připravit. A uvidíme, jak se trenéři nakonec rozhodnou. Není až tak důležité, kdo chytá, ale aby se vědělo, že gólmani jsou litvínovská silná stránka.