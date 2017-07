Straka: Jágr v Plzni? Rád bych, ale dávám tomu tak jedno procento

„Že by hrál Jarda v Plzni? Samozřejmě bychom o něj zájem měli, kdyby se rozhodl, že zůstane v Česku. Pro nás všechny by to byla obrovská událost. Ale dávám tomu tak jedno procento,“ reagoval v úterý s úsměvem Martin Straka.

Zároveň odmítl, že by byl s útočníkem, který se nedohodl na nové smlouvě s Floridou, v úzkém kontaktu. „Napsal jsem mu jednu zprávu, zatím nereagoval, což naprosto chápu, má toho teď hodně. Vlastně až v novinách jsem se dočetl, že je zpátky doma na Kladně.“

Ale proč si chvíli neužít myšlenku, že by právě Straka v případě, že Jágr zvolí variantu „Česko“, svého kamaráda zlákal do Plzně?

Jaromír Jágr na tréninku prvoligového Kladna.

„Bavíme se teď na úrovni jasných spekulací. Těch vlčáků, kteří by o něj stáli, je spousta. Jarda by určitě nechtěl jezdit daleko z Kladna. Blízko je Liberec, Mladá Boleslav, Chomutov i my. Já jsem ale přesvědčený, že Jarda dostane ještě nabídku z NHL. Rusko? Jsou to zase jen mé vlastní myšlenky, ale tam se už podle mě Jardovi chtít nebude,“ mínil šéf plzeňského klubu.

Škoda v úterý poprvé vyjela na led ve své malé hale. Bez kapitána Kratěny, který je po operaci menisku, ale už se všemi posilami, které se dosud připravovaly individuálně.

„Pilsen is great,“ pochvaloval si 27letý americký zadák Nick Jones, který přišel z norského Stjernenu. „Čtyři měsíce jsem jen běhal, jezdil na kole, zvedal činky, takže jsem se moc těšil na led. Česká slovíčka? Už umím pivo, dobrý den nebo děkuji. Ta sprostá mě zatím spoluhráči nenaučili,“ usmíval se Jones.

O novou smlouvu v týmu Škody se popere i Ryan Holweg, který celou minulou sezonu promarodil. „Byli jsme domluvení, že přijede v co nejlepší kondici, a uvidíme. Šanci určitě dostane, klíčové je, jak na tom bude jeho koleno, zda zvládne plnou zátěž. Každopádně hráč jeho typu nám v minulé sezoně scházel. Bojovník, který tým dokáže vyburcovat, nakopnout ho,“ konstatoval sportovní manažer Tomáš Vlasák.

V Plzni přivítal i někdejšího spoluhráče ze zlaté sezony 2012/13 Milana Gulaše, který se na západ Čech vrací po čtyřech letech strávených v ruském Magnitogorsku a švédském Färjastadu. „Když jsem tehdy odcházel, říkal jsem, že až se budu vracet, tak do Plzně. Bylo to vlastně jednoduché rozhodování. Malý půjde za rok do školy, teď navíc čekáme druhého prcka, i to sehrálo svou roli,“ uvedl 31letý Gulaš.

Mohl by vytvořit údernou sílu s dalším Jihočechem, centrem Tomášem Mertlem, další novou plzeňskou tváří. „Ale to je na trenérech,“ reagoval Gulašův vrstevník Mertl.

Hlavní kouč Čihák má momentálně k dispozici 29 hráčů. Boj o sestavu začíná...