Poslední sezona? Tyhle myšlenky jen zatěžují, odmítá plzeňský Kadlec

„Ondra přišel s tím, že by si od téhle funkce rád dal pauzu. A volba padla na mě. Tedy, myslím, že to spíš takhle vymysleli trenéři,“ pousmál se čtyřicetiletý Kadlec.

Dnes tým povede do ostrého startu extraligy, od 17.30 hodin Škoda v úvodním kole vyzve Litvínov.

Petr Kadlec a čísla 1215 utkání odehrál Kadlec v nejvyšší české soutěži. Jen za dva kluby - Slavii a Plzeň

odehrál Kadlec v nejvyšší české soutěži. Jen za dva kluby - Slavii a Plzeň 23. extraligovou sezonu rozehraje obránce Škody jako její kapitán ve 40 letech

rozehraje obránce Škody jako její kapitán ve 40 letech 1105 zápasů má na kontě zlínský Ondřej Veselý, nejbližší z aktivních hráčů soutěže

Pro vás vlastně nic nového, čtyři sezony jste byl kapitánem Slavie. Přesto, vnímáte větší zodpovědnost?

Tu roli jsem přijal, ale nic zásadního se nemění. Pozice moje i Ondry v šatně zůstává stejná. V kabině je nějaká hierarchie daná a my starší si to v ní určitě ukočírujeme.

Je vám čtyřicet, do hokeje máte pořád stejnou chuť?

Baví mě bejt s klukama v kabině. V mém věku, kdy už nejsem úplně nejmladší, je osvěžující být v mladém kolektivu, zažívat tu každodenní srandu. Lepší než být někde se starými lidmi. A jsem rád, že mladým můžu něco předat.

Přemýšlíte, jestli se blíží konec?

Myslíte kariéry? Někdy to samozřejmě v myšlenkách proběhne, ale já to nijak nehrotím. Dělám něco, na co se teď chci soustředit a co mě baví. Po sezoně zase vypnu, nemůžete myslet na hokej čtyřiadvacet hodin denně. To bych u toho sportu takhle dlouho asi nevydržel.

Takže vás nenapadá, jestli tohle třeba bude poslední sezona?

Neřeším to. Vím, že se konec blíží a deset sezon už asi neodehraju. Ale přemýšlet, jestli je tohle poslední rok, nebo jestli si dám ještě další, to člověka zbytečně zatěžuje. Cítím se teď dobře, to je hlavní.

Žene vás i touha ještě něčeho velkého dosáhnout?

No samozřejmě. Proto přece hokej hrajete a bylo by fajn, kdyby se nám s Plzní něco povedlo.

Může se to povést právě letos?

Věříme, že může. Ale je před sezonou a teď to jsou jen řeči. Můžeme hrát skvěle, můžeme být na ledě hrozní. Chce to jít po malých krůčcích. Důležité je dojít do play-off, pak začíná nová sezona.

Změny v kádru Plzně Přišli: Miroslav Svoboda (Jihlava), Nick Jones (Stjernen/Nor.), Milan Gulaš (Färjestad/Švéd.), Denis Kindl (K. Vary), Tomáš Mertl (Ufa/ KHL), Petr Straka (Albany/AHL), Dominik Kubalík (Ambri Piotta-H).

Přesto: naznačila příprava, jak Plzeň bude v extralize silná?

Na tohle nerad odpovídám. Já nevím, jaké máme mužstvo. Máme za sebou letní přípravu, jsme dva měsíce na ledě, odehráli jsme pár přípravných zápasů. Ty něco říct mohou, ale také vůbec nemusí. Uvidíme, jak sezona začne. Po desátém kole si můžeme poprvé říci, jak na tom jsme, kde nás tlačí bota a co se změnilo od léta.

Sledujete, jak jsou na tom ostatní mančafty?

Detailně ne, ale bude to zase podobné. Ekonomicky silné kluby budou nahoře, možná to někomu z nich nepůjde, naopak se tam může objevit někdo nečekaný. Mě ale zajímá hlavně to, jak to půjde nám.