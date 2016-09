Ručinský: Hudlerovi jsem volal, ale nereagoval. Prý nechce jet

Hudler chyběl v úvodní nominaci, řada se na něj nedostala ani při té dodatečné. To byla pro spoustu fanoušků nepochopitelná zpráva, protože v NHL patří k lepším českým útočníkům.

Trenér Josef Jandač a jeho kolegové vše vysvětlovali tím, že Hudler je hráč, který patří do prvních dvou formací. „A jelikož se do nich nevešel, nemělo cenu ho nominovat,“ říkali.

Poté, co tým kvůli zraněním nemohli posílit David Krejčí a Tomáš Hertl, se však situace změnila a Ručinský zkoušel Hudlera oslovit.

S jakým výsledkem?

Měli jsme o Jirku zájem a rozhodli se ho oslovit. Volal jsem mu už v pátek, ale nedovolal jsem se. Napsal jsem mu tedy zprávu, na kterou také nereagoval. Pak jsem ho zkoušel ještě v sobotu s tím samým výsledkem. Nakonec jsem mluvil jsem s jeho agentem Petrem Svobodou, ale ten mi řekl, že Jirka jet nechce.

Zdůvodnil Hudler své rozhodnutí?

Ne, jen říkal, že se chce připravit na sezonu, což samozřejmě respektuju a chápu. Pro mě byla důležitá informace, že jet nechce. Tak jsme se pohnuli dál.

Cítíte z jeho rozhodnutí hořkost, když jste ho předtím přehlíželi?

Nevím, já jsem s ním nemluvil, takže za něj nemůžu nic říkat. Já to ani nějak neřeším. Jestli je to tak, nebo onak... Nic Jirkovi nezazlívám, chápu ho a respektuju jeho rozhodnutí. Přeju mu, aby se mu dařilo a měl výbornou sezonu v NHL.

Jak vnímáte ztráty Krejčího, Hertla a Gudase?

U Davida Krejčího jsem možná i tušil, že k tomu může dojít, protože je tři měsíce po operaci kyčle. Když jsem s ním průběžně mluvil, tak říkal, že se cítí dobře, ale že to musí zkusit na ledě v plné zátěži. V pátek jsem s ním mluvil a říkal, že nemůže jet. Bohužel cítil bolest při startech, obloucích a ostrém přešlapování. A bez toho to prostě nejde, navíc je pro Boston klíčovým hráčem. Zdraví je přednější.

Čekal jste, že nakonec nepojedete i Hertl?

U Tomáše přesně nevím, co se stalo. Mluvil jsem s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem, který se o něj staral celé léto a ten říkal, že má operované koleno v pořádku a je připravený. I sám Tomáš mi tvrdil, že ho noha nijak neomezovala a trénoval naplno. Pak odletěl do San Jose na prohlídku, po níž jsem se od něj i generálního manažera dozvěděl, že klub nechce uvolnit. Že není stoprocentně uzdravený.

Se ztrátou Gudase jste asi nepočítali vůbec, že?

S Radko Gudasem jsem mluvil v sobotu a má bohužel vlasovou zlomeninu zápěstí. Tím pádem je mimo hru.

Jak moc se těmito ztrátami snižuje síla týmu a jeho šance na Světovém poháru?

Všichni tři jsou kvalitní hráči. David Krejčí byl pro nás klíčový hráč a centr první lajny, počítali jsme s ním na přesilovku i oslabení. To je velká ztráta. Tomáš Hertl byl hráč do prvních dvou lajn. Byli bychom strašně rádi, kdyby tady byl, ale nedá se nic dělat. To samé platí o Radku Gudasovi, což je kvalitní bek s dobrou střelou. Ti kluci nám budou chybět, ale zase je to šance pro ostatní. Nedá se nic dělat, nejsme sami, každý tým má nějaké problémy. Musíme se s tím poprat.