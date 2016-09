Hanzal: Ve hře byly dobré věci, ale pořád je na čem pracovat

„Je škoda, že jsme prohráli. Myslím si ale, že v naší hře byly nějaké dobré věci. V předbrankovém prostoru jsme se snažili vše dávat na branku a hráli jednoduše. To bylo dobré. Trochu jsme ale měli zmatky v naší obranné třetině, takže na tom budeme pracovat a doufám, že se to v dalších zápasech zlepší,“ řekl Hanzal novinářům.

Tým kouče Josefa Jandače ztratil zápas hlavně výkonem ve druhé dvacetiminutovce, kdy i díky častým vyloučením pustil soupeře do dvougólového vedení. „Ve třetí třetině jsme hráli dobrý hokej. Podařilo se nám snížit, ale hned jsme zase dostali gól. To byla škoda. Když budeme hrát důrazně v brankovišti, rychle přistupovat k soupeři a často střílet v přesilovce, tak si myslím, že bychom mohli hrát s každým,“ uvedl devětadvacetiletý centr.

Právě Hanzal ve 47. minutě snížil na 2:3, při gólu měl ale velké štěstí. Jeho přihrávku si srazil do branky obránce Marčenko. „Chtěl jsem vyzkoušet signál a dát to zadovkou na Davida Pastrňáka a oni si to tam srazili. Bylo to štěstí,“ řekl Hanzal. Byl pak ale na ledě o dvě minuty později, kdy Dadonov zvýšil na 4:2. „Byla to obrovská škoda. Propadl jsem tam, ujel mi hráč a dostali jsme gól. Takové chyby se ale v prvním zápase daly čekat. Doufám, že se zlepšíme,“ přál si.

Odchovanec Českých Budějovic hrál ve druhé formaci společně s Pastrňákem a Ondřejem Palátem a patřil k nejlepším českým hráčům na ledě. „Bylo to dobré. Pořád to byl ale první zápas, možná tam byla nervozita a odskakovaly nám puky. Věřím, že se ještě budeme zlepšovat. Na menším kluzišti bude na všechno ještě méně času. Je ale pravda, že jsem se cítil s klukama dobře,“ řekl Hanzal.

Hlavní však bylo, že se snažil hrát „svoji“ hru, na kterou je zvyklý z NHL. „Hned na začátku jsem schytal pár ran. Hraju ale takhle v Americe, silový hokej. Snažím se pracovat kolem branky, získávat puky v rozích a dávat to křídlům, která umí dávat góly,“ uvedl Hanzal.

Český tým se se sbornou utká v sobotu v odvetě v Praze a Hanzal věří, že doma se mu bude dařit více. „Hlavně se ale snažíme připravit na Toronto, tam to bude hlavní. Snažíme se vše vypilovat, přesilovky i hru v oslabení. O výsledky nám tolik nejde,“ dodal Hanzal.