Prohráli jsme si to sami hloupými fauly, mrzí hokejisty Sparty

Kdyby se počítala pouze první třetina, byla by Sparta jasným vítězem. Jenže i šlágr o třetí místo se hrál šedesát minut, během nichž stačili chytit vítěznou slinu Východočeši. Těžili z častých vyloučení domácího celku, sparťané pykali na trestné lavici celkem sedmkrát.

„Když hrajete celkem skoro patnáct minut v oslabení, moc sil vám to nepřidá,“ uznává obránce Sparty Jan Piskáček. „Přesilovky dnešní zápas rozhodly. Ve čtyřech jsme Hradci darovali tlak, který pak dokázal využít.“

„Faulovali jsme sice zbytečně, navíc v útočném pásmu. Ale zbytečné fauly jsou bohužel taky fauly,“ pokračuje v hodnocení osmadvacetiletý zadák. „Takové ztráty bodů jsou pro nás nešťastné. Myslím si, že Hradec byl dnes hratelný. Ale kosila nás naše oslabení, která rozhodla celý zápas.“

„Zbytečné fauly z naší strany ovlivnily celý zápas,“ souhlasí střelec druhého gólu Sparty Lukáš Klimek. „Příště si to musíme ohlídat a vyvarovat se hloupých minel. Darujeme tak góly soupeři.“

I když se Hradec dostal v první části do vedení, Pražané dokázali záhy stav otočit - gólem v přesilovce i oslabení.

„První třetina se nám opravdu povedla,“ litoval sparťanský trenér Zdeněk Moták. „Potom jsme na ni ale nedokázali gólově navázat. Hradec hrál velice dobře obrannou fázi. Jejich útočníci si nacházeli šance a dokázali je využívat.“

Kromě špatné disciplíny zkritizoval Moták i jeden dlouhodobější nešvar Sparty. „Výkony doma se nám výsledkově i herně opakují. Mužstva k nám přijíždějí s dobrou defenzivní hrou, ani Hradec dnes nebyl výjimkou. Ještě pořád se proti takovému stylu těžko prosazujeme. Budeme na tom muset zapracovat.“

Hradec Králové za sebou nechal v tabulce právě Spartu a osamostatnil se na třetí příčce. Vítězství se ale nerodilo lehce. „První třetinu jsme odehráli hodně lehkovážně,“ přiznal hradecký kouč Pavel Hynek. „Dostali jsme se do vedení, ale Sparta pak začala hrát výborně. Od druhého dějství jsme se však zlepšili, důležitým momentem byl gól do šatny na 2:2. Díky tomu se nám podařilo dostat zápas na naši stranu. A za to chci hráčům poděkovat.“

„Dneska si to odmakaly všechny čtyři lajny,“ oddychoval na rotopedu druhý muž ligového bodování Jaroslav Bednář. „Ale teď už se musíme začít soustředit na jednotlivé další zápasy. Našim cílem je uhrát první šestku, snad se nám to podaří.“