Je to na nic, říká Červenka po konci nadějí. Oč v Torontu hrají jiní?

Ani v případě americké výhry nad domácími velefavority z Kanady by české naděje nebyly závratně vysoké. Ale aspoň nějaké ano.

„Takhle je to na nic,“ řekl Červenka novinářům v Torontu poté, co Kanada zdolala svého odvěkého rivala 4:2. „Věděli jsme, že skupina bude těžká, ale bylo to strašně rychlé. Přišla Kanada - dopadlo to, jak dopadlo. S Evropou nás čekal důležitý zápas, chtěli jsme zůstat ve hře. Při troše štěstí asi druhý bod byl k mání, ale bohužel to nevyšlo. Pokusíme se vyhrát aspoň poslední zápas.“

V noci na pátek tak duel Česko vs. USA (2.00) bude jen soubojem zklamaných. Kdo ze sebe vyškrábne víc chuti k vítězné rozlučce, obsadí ve skupině A třetí, předposlední pozici. Nezní to jako příliš velká útěcha.

V Torontu se tak pozornost zaměřuje na jiné. Jak vypadají možnosti ostatních účastníků? Ve skupině B živí teoretickou naději stále všichni čtyři.

Boj o první místo: co ukáže Kanada?

Ve skupině A už má pořádný smysl jen utkání, které v noci na čtvrtek startuje ve 2.00 a bude přímým soubojem o první pozici. Kanada se utká s Týmem Evropy, dosavadním mimořádným překvapením Světového poháru.

„Víme, že mají špičkové mužstvo. Ale každý je hratelný, pokud budeme hrát jako tým,“ pronesl slovenský obránce Zdeno Chára.

Co triumf ve skupině zajistí? Zatím se to ještě nedá říci. Šampion „áčka“ možná bude muset na semifinálového protivníka čekat, pokud se „béčko“ zkomplikuje (viz níže). Jen v případě, že by Švédsko ve středu večer uhrálo aspoň bod, by se s jistotou hrálo o to, kdo se v semifinále silnému severskému mužstvu vyhne.

Ještě zajímavější zápletkou duelu Kanada vs. Tým Evropy ale bude skutečný test síly spojené evropské družiny. Crosby a spol. si totiž zatím pohráli s Českem (6:0) a rovněž proti Americe neměli větší potíže (4:2).

Tabulka skupiny A Tým Z V VP PP P S B 1. Kanada 2 2 0 0 0 10:2 4 2. Výběr Evropy 2 1 1 0 0 6:2 4 3. Česko 2 0 0 1 1 2:9 1 4. USA 2 0 0 0 2 2:7 0

Boj o postup: nejhůř jsou na tom Finové

Ve skupině B si výrazně pomohli Švédové, když i s pomocí navrátilce do branky Henrika Lundqvista ve skandinávském derby přetlačili Finy 2:0. Ve středu Švédsko končí skupinu od 21.00 duelem s Týmem Severní Ameriky. Pokud s kanadsko-americkými mladíky uhraje aspoň bod, má jistotu postupu do semifinále, navíc z prvního místa.

Švédové mohou jít dál i v případě porážky, pak by ovšem potřebovali pomoc od Finů v posledním utkání skupiny B proti Rusku (čtvrtek od 21.00). Může nastat i situace, že se Švédsko, Tým Severní Ameriky a Rusko seřadí shodně na čtyřech bodech a v minitabulce by rozhodovalo skóre ze vzájemných duelů. Aby se tak stalo, museli by mladíci i Rusové vyhrát v normální hrací době.

„Béčko“ tedy nabízí drama (nejspíš) až do samotného konce. Skupina s Českem se naopak rozhodla v nejkratším možném termínu.