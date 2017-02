Třinec proti Liberci ztrátu nestáhl, Galvas měl zkaženou oslavu

Třinečtí hokejisté v duelu dvou nejlepších mužstev dosavadního průběhu extraligy doplatili na mizernou první polovinu utkání. Soupeř trestal jejich díry v obraně a v útoku se nedokázali probít do nějaké větší šance.

„Do utkání jsme nevstoupili optimálně,“ potvrdil třinecký trenér René Mucha. „Soupeř byl v první třetině aktivnější, hladovější, důraznější. Do druhé části hry jsme vstoupili lépe, ale bohužel přišlo oslabení a krátce nato jsme dostali gól.“ To Oceláři ve 23. minutě prohrávali 1:4 a hrozil jim další debakl. „Tak to mě vůbec nenapadlo. Jen jsem si říkal, že je potřeba to zastavit,“ podotkl třinecký útočník Tomáš Netík.

„V tu chvíli se zdálo, že je hotovo, ale musím poděkovat celému týmu a fanouškům, kteří nás hnali a chtěli, abychom utkání zdramatizovali,“ řekl Mucha. „Hlavně v té třetí třetině jsme ukázali, že bychom mohli být schopni otáčet nepříznivý stav zápasů.“

Místy drtivý nápor hostů Oceláři zastavili ve 27. minutě oddechovým časem. „Trochu jsme se zklidnili,“ uvedl René Mucha. „Zhruba v polovině zápasu jsme měli dvě přesilovky za sebou, kdy jsme mohli dát gól, ale bohužel to přišlo až ve třetí třetině. Moc nechybělo, abychom zápas dotáhli do prodloužení.“

Liberecký útočník Jan Stránský přiznal, že ke konci měl obavy o výsledek. „Když domácí dali třetí gól, tak ještě zbývalo čtyřicet vteřin, a to je dost času i na dvě branky,“ uvedl Stránský. „Třinec tam měl dvě střely od modré. Kluci je však výborně zblokovali.“

Prohra pokazila oslavu třineckému obránci Lukáši Galvasovi, který v neděli odehrál 1 000. zápas v nejvyšší domácí soutěži. „Je to škoda, ale aspoň jsem rád, že jsme zabrali v té poslední třetině a snažili se dát nějaký rychlý gól. Bohužel ten třetí přišel pozdě, už bylo málo času na vyrovnání,“ řekl Galvas.

V čem viděl příčinu porážky?

„Soupeř nás nepřekvapil, čekali jsme, že budou hrát rychle, že se budou snažit dávat puky rychle dopředu, protože na to mají hráče. Nám nevyšel začátek, to jsme hráli špatně. Je to pro nás poučení, že musíme zabrat hned od začátku.“