Ostuda, hrůza, znělo z Třince po debaklu. Mužstvo zaplatí 800 tisíc

POHLED: Třinecký fanoušek je věru hodně zvláštní tvor Objednat si nyní v Třinci a okolí pivo dvanáctku, to může zavánět provokací. I když... Někteří fanoušci hokejových Ocelářů Třinec možná debakl se Spartou 3:12 uvítali. „Pokud někdo čeká na naši porážku, tak to není náš fanoušek,“ prohlásil třinecký brankář Peter Hamerlík. Třinecký fanda je zvláštní tvor. Byť je mužstvo v popředí extraligy, píská a skanduje: „Kýhos ven.“ Přitom Oceláři s trenérem Vladimírem Kýhosem i přes nynější debakl prožívají bodově třetí nejúspěšnější sezonu v historii. Kouč se však v listopadu dostal do sporu s třineckou ikonou Jiřím Polanským, který nebyl spokojený se svým vytížením. A fandové se sázeli, zda odejde Kýhos, nebo Polanský. Trenér zůstal, zatímco útočník zamířil do druhé švýcarské ligy. A nevole mnohých příznivců byla na světě. V Třinci jsou nároční šéfové i fanoušci. Jenže správný fanda přeje klubu za všech okolností, což v Třinci často není. Aréna by měla dunět, pozvednout uvadající mužstvo, ale ozve se pískot jako minule, když Třinečtí bránili vedení 2:1 s Plzní. A neubránili. Všude jsou diváci, kteří nemístně pokřikují na hráče i trenéry. V Třinci strhnou i ostatní, překřičí opravdové fandy. Moc tomu nerozumějí ani místní. Ale může to být i tím, že mnozí diváci dostanou celosezonní lístky v rámci firemních benefitů levněji a jdou se na hokej povyrazit. Holt to není jako na fotbale v Anglii, kde se drahé permanentky dědí.