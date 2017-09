Hokej v televizi? Řeší se smlouva, práva se zřejmě rozdělí mezi O2 a ČT

České televizi po nadcházející sezoně, která vypukne už v pátek, vyprší exkluzivní vysílací práva a momentálně probíhají jednání, co bude dál. „Vše řešíme už víc než sezonu,“ říká Jana Obermajerová, šéfka agentury BPA, která je výhradním marketingovým partnerem extraligy až do sezony 2022/23.

Jisté je v tuto chvíli pouze jedno - nový kontrakt by měl platit právě do té doby, tedy na pět let. A vypadá to také, že cena hokeje v televizi stoupne. Může za to loňská dohoda O2 TV s extraligovým Libercem a Spartou o exkluzivitě na vysílání jejich domácích zápasů od sezony 2018/19.

Jinými slovy: pokud bude chtít ČT dál vysílat hokej, bude muset připlatit. Svědčí o tom alespoň slova viceprezidenta libereckého klubu Lukáše Přindy, jenž říká: „Naše dohoda s O2 TV o podstoupení televizních na pětileté období platí. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali správný krok nejen za náš klub, ale za celý hokej, protože jsme rozhýbali stojaté vody tohoto byznysu.“

I šéf Sparty Petr Bříza pravil: „Smlouva, kterou jsme s O2 uzavřeli, platí. Ale víc to nechci komentovat, protože probíhají jednání.“

Hokej si bere inspiraci ve fotbale

Vypadá to, že si nejvyšší hokejová soutěž vezme příklad z fotbalu, kde zápasy první ligy vysílá souběžně O2 Sport a ČT Sport. Přiznávají to šéfové obou televizí Marek Kindernay a Jiří Ponikelský. „Je to jedna z variant,“ nezastírá ani jeden.

Abyste rozuměli: jde o jedinou cestu, jak se vyvléct ze současné nepřehledné situace. ČT nechce kupovat vysílací práva, v nichž by přišla o atraktivní zápasy Liberce a Sparty, a O2 zároveň stojí o to rozšířit své portfolio na celou soutěž.

„V tuto chvíli určitě není reálné, aby ČT koupila extraligu jako celek. A ano, jednou z variant je práva rozdělit,“ říká Kindernay, jehož O2 má ve fotbale možnost první volby, díky níž si vybere nejzajímavější duel daného kola.



Marek Kindernay (vlevo) a Jiří Ponikelský, šéfové O2 Sport a ČT Sport, svádí bitvu o podmínkách vysílání hokejové extraligy od sezony 2018/19 do sezony 2022/23

V hokeji tak silnou pozici nejspíš mít nebude, nicméně své představy Kindernay má: „Pro nás by bylo důležité, abychom nevysílali zápas ve stejnou dobu jako ČT. Chceme exkluzivní dny přesně jako ve fotbale. Tímto směrem se ubíráme a uvidíme, kam se dostaneme při jednání.“



Jaký má pohled jeho protějšek Ponikelský? „My nechceme mít žádná omezení ve výběrech a podobně. Ale nevylučujeme možnost, že by všechno fungovalo podobně jako ve fotbale. My jsme deklarovali, že máme zájem být u hokeje dalších pět sezon a teď se bavíme o podmínkách.“

Byť se celý případ může zdát na první pohled příliš složitý, nový kontrakt by mohl být na světě s velkým předstihem. Šéfka agentury BPA Obermajerová tvrdí: „Řešíme už návrh smlouvy a další detaily s tím spojené a nepředpokládám, že by jedna či druhá televize nemohla extraligu vysílat jako celek.“

To ostatně odpovídá záměru televize O2 Sport, která už loni na jaře oznámila, že chystá rozšířit svou nabídku na tři stanice speciálně zaměřené na fotbal, hokej a tenis. „Můj odhad je, že bychom se k řešení mohli dobrat ještě na podzim,“ tvrdí dokonce Ponikelský z ČT.