Szturc zlomil duel pro Vítkovice: ̈Museli jsme bodovat

I proto, že se brankář hostů Kacetl srazil s obráncem Potulnym a oba spadli?

Jeden z obránců tam po mě skočil, ale stáhnul jsem si puk a když jsem se podíval, viděl jsem, že jsem sám před branou, gólman ležel a obránce taky, takže jsem puk potáhnul až do strany a přede mnou už byla prázdná branka.

Je to velká úleva, když jste konečně vyhráli za tři body?

Tak úleva... My jsme před tím prohráli dva zápasy. To se stane. Ale je jasné, že musíme hlavně doma bodovat, tady to musíme držet a zvenku sem tam něco přivést.

Stejně jako se Spartou a Chomutovem, tak i s Hradcem Králové jste dobře začali. Vyhráli jste první třetinu, ale v té druhé jste si to zkomplikovali.

Tak výborně musíme začínat každý zápas, ale musíme to vydržet, co nejdéle, abychom neměli moc výpadků. Těch dneska moc nebylo, dostali jsme gól z přesilovky a jeden z předbrankového prostoru. Ale vrátili jsme se super do zápasu, ve druhé třetině jsme to ještě otočili a vedení už udrželi.

Čím to ale je, že se vám nedaří doma udržet slibné vedení?

Sparta má super mančaft, s Chomutovem jsme si to prohráli sami a dneska jsme to naštěstí zase otočili. Neřekl bych, že jsme to úplně neudrželi. Hlavní bylo, že jsme se drželi své hry a nesklouzli k tomu, co bylo třeba s Chomutovem, kdy jsme přestali hrát. V týdnu jsme si říkali, že musíme hrát sebevědomě a to tam dneska bylo.

Vítkovičtí trenéři přeházeli útoky. Jak se vám hrálo v nové formaci?

Dobře. Kucsera je zraněný - v té lajně hraje dobře a mi to tam šlo také. Zdráhal je bruslivý, Kolouch to umí nahrát, takže jsme si řekli, že do toho půjdeme jednoduše, že se budeme tlačit do branky.