Obránce Šmíd se vrací z NHL, bude hrát extraligu za Liberec

„Příchod Ladislava Šmída je součástí naší ‚Liberecké cesty‘. Chceme se k hráčům chovat tak, aby se k nám do klubu rádi vraceli,“ uvedl sportovní manažer a trenér loňského mistra a letošního vicemistra extraligy Filip Pešán.

Rodák z Frýdlantu Šmíd působil v Liberci až do roku 2005, kdy zamířil do zámoří. Na sever Čech se vrátil při výluce v sezoně 2012/13, v extralize dosud za Bílé Tygry odehrál 122 utkání. V NHL nastoupil za Edmonton a Calgary k 583 zápasům, ve kterých nasbíral 72 bodů za 12 gólů a 60 asistencí.

„Je to obránce, který většinu své dospělé kariéry strávil v NHL, což je důkazem jeho herní kvality a přístupu k hokeji. Přinese nám do obranných řad hodně důrazu a válčení, které je potřeba především v play-off,“ uvedl Pešán na adresu účastníka olympijských her v Soči a dvou světových šampionátů.

Obránce, kterého v roce 2004 draftoval v prvním kole jako devátého hráče Anaheim, v uplynulých třech sezonách odehrál dohromady jen 54 zápasů. Poslední rok nehrál ze zdravotních důvodů vůbec, v předešlém ročníku nastoupil k 23 zápasům. Loni se proto rozhodl další ročník NHL vynechat a dát se zdravotně do pořádku.