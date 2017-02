Olomouc počítá zraněné, přesto šokovala rozjeté hokejisty Sparty

Marodka jako Brno. Tým však lídry nahradí Komentář Jana Dočkala Nemám rád hledání alibi, výmluv. Zvlášť když zranění k hokeji patří jak o brusle. Jenže Olomouc stíhá mimořádná smůla. Posuďte sami: její klíčový obránce i na přesilovce Pavel Skrbek si odrovnal bolavé koleno hned v prvním zápase. Od té doby trenéři marně čekají na návrat lídra. Základní část extraligy míří do finiše a Mora honí každý bod v boji o předkolo play-off i bez svého nejproduktivnějšího hráče Juraje Mikúše. Rovněž tolik platného na přesilovce. Vzápětí přijde také o poctivce Františka Skladaného, jenž po Mikúšovi převzal vedení týmového bodování. A k němu se přidal ještě nejlepší střelec Petr Strapáč. Navíc do sezony kvůli ploténce vůbec nenaskočil komplexní centr Jiří Řípa, k tomu mančaft skolila i střevní viróza. Kohouty kosí zranění opor jako Brno, jež je bez Erata, Zaťoviče či Kováčika. Na rozdíl do bohaté Komety, nebo Sparty, která pro jistotu nafukuje soupisku, ale nemá generální manažer skromné Olomouce Erik Fürst tolik možností. Podobnou situaci však dobře zná - i loni před play-off ztratil elitní útočníky Knotka s Lašem. V tom je výhoda týmového pojetí. Když v první lajně zaskočí ze čtvrté Herman, či Vlach síla Mory se moc nesníží. I proto v pátek šokovala nabušenou Spartu. Klobouk dolů! A dobrá zpráva pro Hanáky je, že Mikúš, Skladaný i Strapáč by jim měli ještě pomoct. V play-off, či play-out?