Pardubice touží prolomit bídu v hokejovém derby

Kacetl: V Pardubicích jsem si zachytal hodně Co naplat, že se mu v Pardubicích líbilo. Měsíční hostování Ondřeje Kacetla po úterní prohře Dynama 2:3 s Libercem skončilo. Gólman se vrací do Hradce. „Zachytal jsem si tu hodně, jsem za to rád. Bylo to určitě lepší, než kdyby na mě šlo za zápas třeba 15 střel. Kolem 30 mi vůbec nevadí, spíš naopak,“ poznamenal Kacetl. Gólman Ondřej Kacetl v dresu Pardubic zasahuje. Šestadvacetiletý brankář se v Pardubicích podepsal pod některé úspěšné výsledky z poslední doby a ve většině ostatních duelů Dynamo držel ve hře, takže se generální manažer klubu Pavel Rohlík dál vehementně snaží o to, aby zůstal. Tím spíš, že Rohlík čerstvě rozvázal po vzájemné dohodě smlouvu s Američanem Maxwellem, před časem přeřazeným do juniorky. „Pořád pracujeme na variantě Ondřej Kacetl, ale zatím nejsem schopen prezentovat nějaké závěry,“ uvedl Rohlík s tím, že by chtěl i v případě neúspěšných jednání s Hradcem pro zbytek ročníku přivést do týmu zkušeného gólmana. Kacetl může proti Dynamu za Mountfield nastoupit v derby, ovšem podle informací MF DNES do něj nezasáhne.