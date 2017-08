Kouč Pardubic: Pilujeme herní situace, které by se měly stát naší tváří

„Už se to blíží, už se to krátí,“ uvědomuje si přirozeně i trenér Dynama Miloš Holaň. „Pilujeme herní situace pro extraligu, které by se měly stát naší tváří v nejvyšší soutěži. Toto si chceme v úterý v Praze a posléze ve čtvrtek v Prostějově vyzkoušet,“ avizuje.

V Praze rovná se ve slávistickém Edenu, kde se hraje v úterý od 17.30. Velcí rivalové z předchozí dekády spolu nehráli od ledna 2015, kdy Pardubice Slavii v extralize hned dvakrát smázly poměrem 6:1. Od té doby se jejich mužstva až dosud i v přípravě míjela.

„Nastoupíme se dvěma změnami. Bude za nás chytat Patrik Polívka, kterého máme zapsaného pro střídavé starty. Chceme, aby se seznámil s kolektivem, proto s námi absolvuje dopolední trénink. Na utkání nominujeme po dohodě s trenérem juniorského mužstva také Václava Zídka za příkladný přístup k letní přípravě - jak ji oddřel,“ sdělil Holaň.

Vedle toho na pardubické soupisce opět figurují dva vyzkoušení borci. David Tomášek se v uplynulých dnech bil za seniorský národní výběr ve dvojzápase se Slovenskem, další útočník Martin Kaut zase hrál se dvacítkou na turnaji čtyř zemí ve Finsku. Oba přitom dokázali skórovat a hlavně 17letý Kaut byl ve svých utkáních velmi produktivní.

„Zapracujeme je do sestavy, která již krystalizuje pro mistrovskou sezonu,“ nastínil trenér Dynama.

Jeho svěřenci si v přípravě stále drží velmi příznivou bilanci: sedmkrát vyhráli a třikrát padli. Všechny neúspěchy kromě toho mají společný těsný výsledek 1:2, takže nelze hovořit o nějakých propadácích.

Poslední přátelák s Olomoucí, který se hrál minulý čtvrtek, však ukázal, že hra má stále dost rezerv - v tomhle případě jimi bylo poměrně vlažné tempo v úvodu a posléze střelecká nemohoucnost. Hokejisté alespoň vylepšili finální obraz v předem domluveném nastavení mače vyhraným prodloužením a nájezdy.

„Olomouc hraje hokej, v němž drží, hákuje, zhušťuje střední pásmo. Musíme se dokázat prosadit a nám se to nepodařilo. Nepovedlo se nám proměnit přesilové hry, ač jsme v nich měli i vyložené šance, které neskončily brankou,“ uvedl Holaň po utkání pro klubový web.