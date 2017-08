První test nevyšel, hokejisté Plzně podlehli Mladé Boleslavi

„Polovinu jsme byli jasně lepší, konečný výsledek je samozřejmě horší. Ale nic to teď neznamená, před námi je spousta práce a my se musíme co nejlépe připravit na začátek sezony,“ uvedl 22letý Svoboda, který přišel do Plzně z Jihlavy.

Utkání ještě odchytal v helmě v barvách Třince, jehož byl ještě v minulé sezoně kmenovým hráčem. „Dnes už mi přišla nová a příští týden bude nachystaná,“ hlásil mladý brankář. „Bude s podobnými motivy, které jsem měl loni, jen v plzeňských barvách a s klubovým znakem. Chviličku si na ni budu zvykat, já to tak mám se vším, změny moc nemám rád. Ale vrhnu se na to hned o víkendu.“

Trenéři ještě nechali odpočívat největší letní posily Gulaše s Mertlem či beka Kadlece, přesto téměř dvě třetiny tým na ledě dominoval. Jenže z jasné převahy vytěžil jediný gól, v 23. minutě se poprvé v plzeňském dresu trefila další nová tvář, útočník Denis Kindl.

„Začátek byl dobrý, Boleslav jsme jasně přestříleli. Jenže spoustu šancí jsme neproměnili a to je špatně,“ uvedl trenér HC Škoda Ladislav Čihák. Soupeř skóre otočil během 42 vteřin v závěru druhé části po dvou rychlých kontrech. Nejprve Hyláka překonal Flynn, další nájezd pak zakončil Valský střelou mezi brankářovy betony. Když hned zkraje třetí části Lenc zvýšil na 3:1, hosté už si náskok hlídali, výhru podtrhli trefou do prázdné branky při power-play Plzně.

„Po utkání jsme v šatně zvýšili hlas, nebyli jsme spokojení. V osobních soubojích nám scházel důraz, nedohrávali jsme soupeře. Přitom řada hráčů bojuje o místo v sestavě,“ zlobil se Čihák.

Další test čeká Škodu příští úterý opět doma proti Českým Budějovicím.