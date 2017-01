Do branky jsem se moc těšil, říkal třinecký brankář Hrubec

„Byl jsem rád, že jsem nastoupil proti Kometě, ale byl jsem trochu nervózní, protože jsem je neznal. Teď už to mám za sebou,“ usmál se Hrubec, který vypadl ze sestavy kvůli nemoci. „Jsem rád, že jsem zase v bráně. Odpočinul jsem si a moc se těšil.“

V první a druhé třetině jste ale moc zákroků neměl.

Jsem rád, že jsme splnili to, co jsme si řekli, a vletěli na ně. Jestli jsem měl v první třetině nějaké dva zákroky... Nebylo to nic vážného. Ale to je paradoxně pro gólmana těžší, když pak něco na něj vyletí. To se stalo, když jsme najednou hráli ve třech. Tam jsou potřeba nějaké zákroky, které by měly podržet tým. Je to docela velká zodpovědnost, když jsi studený.

Ale ani ve třech jste Brno do žádné velké šance nepustili.

Kluci hodně dobře bránili, soupeř měl dvě tři střely, ale zbytek puků jsme odházeli do bezpečí. Kluci hráli všechna oslabení výborně.

Gól jste dostali ve 47. minutě po teči Čermáka. Byla to hodně ošemetná situace?

Tečoval to dobře. Hledal jsem si puk abych ho hlavně od modré viděl, a jak jsem vykouknul, tak mi tam projel a Čermák do toho sáhnul. Pěkný gól.

Brzy na to jste byli v oslabení. Bylo to hodně nepříjemné?

Ano, hrozilo, že Brno vyrovná. Kometa by pak byla hodně urputný a nepříjemný soupeř.

Ale přišla chyba brankáře hostů Vejmelky, který vyjel za branku, a puk se odrazil před prázdnou branku, kde byl Irgl. Viděl jste to?

To se může stát komukoliv. Ty nerovnosti u mantinelů sem tam jsou. Může to blbě skočit, puk má i různou rotaci, ale Kája předvedl výborný výkon. Kometu podržel, protože po první třetině mohla být ráda, že dostala jen jeden gól.