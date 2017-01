Hokejisty Sparty posílí útočník Smejkal ze Záhřebu

Aktuálně třetí tým extraligy dnes již získal útočníka Jana Buchteleho z Jekatěrinburgu. „O příchodu Jirky Smejkala jsme jednali již dlouho nezávazně na možném angažování Honzy Buchteleho,“ uvedl sportovní manažer a trenér Sparty Jiří Kalous k příchodu účastníka letošního juniorského mistrovství světa.

Smejkal podle Kalouse zkvalitní a rozšíří kádr Sparty před play off. „Zejména je to však vklad do budoucna, protože se jedná o mladého perspektivního hráče s výbornými herními i fyzickými parametry. V případě jeho dalšího zahraničního angažmá budeme mít zároveň zajištěná práva pro český trh při jeho návratu domů,“ řekl Kalous.

Odchovanec Českých Budějovic v aktuální sezoně odehrál za Medveščak 26 zápasů, vstřelil tři góly a přidal 14 asistencí. „Jsem nadšený, že o mě má zájem nejslavnější český klub. Moc se do Sparty těším a beru tohle angažmá a zkušenost jako posun kupředu v mé kariéře,“ uvedl Smejkal, jenž upřednostnil Spartu před nabídkami z dalších lig.

Po příchodu Buchteleho a Smejkala se Pražané rozhodli uvolnit útočníka Martina Procházku, jenž bude působit v Plzni. „S Martinem do budoucna nadále počítáme, je to hráč, který má u nás platný kontrakt. Momentálně pro něj ale bude lepší, když dohraje sezonu v mužstvu, kde dostane více prostoru a nabere další zkušenosti. Proto jsme se po dohodě s Plzní rozhodli jej uvolnit na hostování,“ dodal Kalous.