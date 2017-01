Citelná ztráta pro Kometu. Týdny bude postrádat Erata se Zaťovičem

Patnáctigólový Zaťovič nedohrál páteční mač v Třinci, který Brňané prohráli 1:4. Kvůli zlomené ruce se reprezentační forvard už neobjeví v základní části.

Další ztráty utržila Kometa při nedělním triumfu 3:0 nad mistrovským Libercem, ve třetí třetině odstoupil s poraněním zápěstí produktivní Martin Erat. Následné vyšetření ukázalo, že je zlomené. A i on bude mít co dělat, aby se vykurýroval do březnového play-off.

„Je to dlouhodobější zranění,“ poznamenal pro iDNES.cz šéf brněnské střídačky i celého klubu Zábranský. „Bohužel pro nás tři body s hořkým nádechem,“ dodal.

Kometě, které aktuálně v extralize okupuje třetí příčku, se po novém roce rozpadá útok. Mimo hru je od konce prosince Jan Káňa, ochořel i Martin Dočekal.

Proti Liberci chyběl v posledních minutách i kapitán Leoš Čermák. „V porovnání s Martinem Zaťovičem a Martinem Eratem ale nepředpokládám, že by se mělo jednat o závažné zranění,“ podotkl brněnský boss.

Posily brněnský klub neplánuje. „Jsme v pozici, kdy se tým musí semknout. Je to pro nás nová situace, oba (Zaťovič s Eratem) to jsou klíčoví hráči a jejich absence bude bohužel citelná. Obě zranění byli nešťastné, ale prostě se to stalo,“ uvedl Zábranský ve větším rozhovoru na klubovém webu, který Kometa zveřejnila v pondělí odpoledne.

Kometa si naopak koncem měsíce stáhne zpět z hostování útočníka Tomáše Vondráčka, kterého zapůjčila extraligové Plzni.

Vyloučený je zatím návrat na led Martina Havláta, který se s Kometou připravuje od počátku minulého týdne. „Martin se sám rozhodne, kdy se bude cítit připravený. Na naší dohodě se nic nezměnilo, nemá na to žádný vliv aktuální stav hráčů, kteří jsou zranění,“ doplnil Zábranský.