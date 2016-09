Kohoutí zápas? Jen na trestné lavici... Olomouc ve Varech propadla

Nedisciplinovaní kohouti byli vyloučení celkem desetkrát. Z toho dvakrát za příliš mnoho hráčů na ledě... V oslabení inkasovali dvakrát a týmu, který do té doby čekal na první body v sezoně, podlehli zaslouženě 1:3.

Prakticky všechno bylo z pohledu hostů špatně. Jako by si po dvou vydřených výhrách v řadě mysleli, že na podceňované Karlovy Vary to bude stačit na půl plynu. Kdepak, navíc na trestné lavice se zápasy nevyhrávají. Parta bojovníků tentokrát selhala, i co se přístupu týče. A nejde to hodit na dlouhou štreku autobusem.

„Budu celkem stručný: domácí byli hladovější, dravější, agresivnější,“ nehledal trenér Olomouce Zdeněk Venera omluvu pro mdlý výkon svého komanda.

„Morávce“ nevycházejí začátky zápasů. S výjimkou v Mladé Boleslavi, kde dala v úvodu dva slepené góly (ale také před tím čelila třem velkým šancím), pokaždé prohrávala. Na západě Čech po 12 minutách 0:2, trefili se od modré Flek a Sičák.

Na startu druhé třetiny sice vrátil kohouty do hry svou první brankou po příchodu ze Zlína útočník čtvrté lajny Tomáš Fořt, když mířil přes beka hezky do víka, ale pak přišly další trestné minuty a další výchovný pohlavek. Pravda, Olomoučtí měli i smůlu, když v oslabení Skuhravého přihrávku tečoval za záda Branislava Konráda kapitán Martin Vyrůbalík.

Ale spíš než pech to byla karma. „Vary využily dvě přesilovky. Vytvořily si náskok, který potom zodpovědným bráněním udržely do konce zápasu, a vyhrály zaslouženě,“ uznal Venera.

Když se hrálo chvíli pět proti pěti, Olomouc naznačila schopnosti. Hlavně slovenská třetí lajna sourozenců Mikúšových a krajana Skladaného šikovnýma rukama místy roztočila kolotoč, jenže cestu k Honzíkovi, k brankáři Energie Davidu Honzíkovi hledali jen těžko.

„Musíme kluky pochválit, hráli velice dobře. Proměnili jsme dvě přesilové hry, vypracovali si náskok, který jsme ubránili velice dobrým taktickým výkonem. Celkově jsme zápas odbojovali a můžeme klukům za to jen poděkovat. Doufám, že se výkon projeví také v dalších zápasech,“ přál si karlovarský asistent trenéra Mikuláš Antonik.

V poslední minutě ještě Fořt ventiloval frustraci, když u mantinelu fauloval kolenem. Tenhle trest už však rozhodující nebyl. V nedělní (17.00) domácí bitvě proti Spartě bude muset Mora hodně přidat. A vrátit se zase ke své poctivé hře.