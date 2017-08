Pardubický kouč má v Budějovicích poslední příležitost zkoušet

Budějovice chtějí uspět Už mají za sebou čtyři utkání, v nichž nasbírali tři prohry a jednu výhru. Na prvoligové hokejisty českobudějovického Motoru čeká zápas s pořadovým číslem pět. V Budvar aréně od 17.30 hodin hostí extraligové Pardubice. Právě s týmem z východních Čech sehrál Motor zatím nejhorší přípravný zápas, když na jejich ledě prohrál 0:5. Teď v odvetě jim bude chtít porážku vrátit. „Tak to prostě dopadlo. Máte to trochu v hlavě, nejste úplně v klidu, ale nesmíte z toho dělat tragédii. Co je špatné, to je spíš fakt, že jsme za tři zápasy dali jen tři góly,“ hodnotil utkání v Pardubicích útočník Motoru Václav Nedorost. Jemu osobně se právě na východě Čech hrálo nejlépe. „I když nás porazili, tak jsem měl ze své hry nejlepší pocit. Nastoupil jsem na levém křídle, což si myslím, mně osobně sedí víc. První dva zápasy jsem hrál na středu a musím říct, že po tom otřesu mozku, co jsem prodělal, jsem trochu cítil strach, že bych mohl dostat další ránu,“ doplnil Nedorost. V dalším duelu se hokejisté Motoru přece jen rozstříleli, když deklasovali výběr Jižní Koreje 9:1. Zápas se povedl například další letní posile, útočníku Petru Galambošovi. Ten dal dva góly a na dva nahrál. „Hodně bruslili, ale nebyli tolik důrazní. Pro mě to nebylo tak náročné utkání. Měl jsem prostor na techniku a z toho padaly branky,“ chválil si slovenský hráč. Po Pardubicích se Motor ve čtvrtek střetne s Kladnem. Začíná se také v 17.30 hodin.