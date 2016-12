Hradec zářil, pardubickému rivalovi nedal šanci a v derby teď vládne

Diváci obnovili tradici, derby znovu vyprodali Tři roky si pokladníci obou klubů mnuli ruce, víc vstupenek prodat nemohli. Až přišlo září letošního roku a na obnoveném hokejovém extraligovém derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi vyprodáno nebylo. Poprvé od chvíle, kdy se Mountfield před třemi lety v létě přestěhoval z Českých Budějovic do Hradce a začala se tak psát nová éra hradeckého hokeje. Do hlediště na první derby letošní sezony přišlo přesně 6 343 fanoušků, do naplnění kapacity stadionu jich tak chybělo něco málo přes pět set. I tak to ale až do včerejška byla rekordní návštěva sezony, která viděla také rekordní výsledek vzájemných zápasů východočeských rivalů, vítězství Mountfieldu 8:2. Ve čtvrtek už ale hradecký klub mohl hlásit návrat k tradici, už dva dny před utkáním totiž lístky nebyly a na stadion tak dorazilo 6 890 diváků, což je maximální kapacita hradecké Fortuna arény. Zářijové derby v Hradci tak zůstalo mezi patnácti dosud odehranými jediné, které nebylo vyprodané. V Pardubicích se to za více než tři sezony nestalo ještě ani jednou, tam dosud při všech sedmi zápasech pořadatelé mohli hlásit návštěvu 10 194 diváků, což je maximální kapacita tamní arény.