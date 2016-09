Východočeský hokejový svátek je tu, Hradec přivítá Pardubice

Hradec vs. Pardubice utkání 5. kola hokejové extraligy, hraje se v neděli v 17.10 v hradecké Fortuna aréně

půjde o třinácté extraligové derby od chvíle, kdy se Mountfield přestěhoval z Českých Budějovic právě do Hradce Králové

v první z těchto tří sezon byla bilance obou rivalů vcelku vyrovnaná, poté začal mít navrch Mountfield a korunoval to v minulém extraligovém ročníku, v němž třikrát vyhrál a jen jednou nechal body soupeři z Pardubic