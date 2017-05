Hokejové MS v roce 2021 se bude hrát v Bělorusku a Lotyšsku

O turnaj, který se bude konat za čtyři roky od 7. do 23. května, se ucházelo také Finsko s pořadatelskými městy Tampere a Helsinky. Do Minsku a Rigy zavítá MS podruhé v historii. V běloruské metropoli se konalo v roce 2014 a v lotyšském hlavním městě o osm let dříve.

Kongres IIHF tak opět schválil spolupořadatelství dvou zemí, ke kterému sáhl v novodobé historii v letech 2012 a 2013, kdy se hrálo ve Stockholmu a Helsinkách.

Poprvé vyvrcholil turnaj ve Finsku a podruhé ve Švédsku. Letos se o pořadatelství podělily Paříž s Kolínem nad Rýnem, kde se bude hrát o víkendu o medaile.

V příští třech letech bude hostit mistrovství světa vždy jedna pořadatelská země. Za rok turnaj uspořádá Dánsko v Kodani a Herningu, v roce 2019 Slovensko v Bratislavě a Košicích a následně Švýcarsko v Curychu a Lausanne.