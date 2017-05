FINÁLE ON-LINE: Kanada chce zlatý hattrick, proti Švédům hraje bez branek

Oba týmy se nestřetávají ve finále velkého turnaje poprvé, od švédského triumfu na olympiádě v Lillehammeru v roce 1994 však měli pokaždé navrch Severoameričané.

Od té doby se z rozhodujících zápasů mistrovství světa v letech 1997, 2003 a 2004 a také z finále olympijského turnaje v Soči v roce 2014 odjížděli se sklopenou hlavou hráči Tre Kronor.

Kanaďané předvedli v semifinále senzační obrat proti Rusům, kteří v takřka domácím prostředí kolínské Lanxess Areny vedli po dvou třetinách už 2:0. Jenže ve třetí periodě se postupně trefili Scheifele, MacKinnon, O’Reilly a Couturier, čímž rozhodli o postupu Kanady.

„Rusové dali krásné góly, hráli výborně, všechna čest. Ale my jsme se dokázali držet taktiky a ve třetí třetině jsme podali perfektní výkon. Hrát o zlato je velká věc, když na to pomyslím, mám husí kůži. Máme tady skvělý tým a užijeme si to,“ říkal IIHF.com obránce Colton Parayko, jenž pomohl k výhře dvěma asistencemi.



Švédsko se v severském derby o finálovou účast postavila Finům a s přehledem zvítězili 4:1. „Finále s Kanadou ale bude jiné,“ ví švédský obránce John Klingberg. Očekává špičkovou hokejovou úroveň. „Mají na soupisce hodně hráčů ze zámoří, ale to my také. Bude to takový zápas NHL na širokém kluzišti.“