Hradecký turnaj přivádí tým, s nímž se čeští hokejisté střetnou na OH

„Kdo sledoval zápasy mistrovství světa skupiny IA, tak viděl, že svoji kvalitu má. Myslím si dokonce, že pokud budou hrát kompletní, mohou náš turnaj vyhrát,“ uvedl Horyna k reprezentaci Jižní Koreje, která zpestří druhý ročník srpnového Mountfield Cupu.

Start korejského národního týmu mohl mnohé překvapit. Předpokládám ale, že zde bude souvislost s Patrikem Martincem, který tam působí a kterého si tamní svaz vyhlédl, aby pomohl jejich národnímu týmu k olympiádě, kterou Korea pořádá.

To naprosto souhlasí. Patrik Martinec (bývalý výborný hokejista pocházející z Hradce, naposledy manažer Sparty - pozn. autor) byl tím člověkem, který celou spolupráci s námi koordinuje. Korejská reprezentace se chystá na domácí olympijské hry, bude v létě v Čechách na soustředění, což nám pomohlo k sehnání atraktivního týmu do našeho turnaje. Z pohledu českého hokeje to je dvakrát zajímavý soupeř. Jednak se před nedávnem probojoval do elitní skupiny mistrovství světa pro příští rok, když za sebou nechal týmy, jako jsou Kazachstán, Ukrajina či Polsko. A jednak bude korejská reprezentace soupeřem českého národního týmu na únorové olympiádě.

Vy dokonce tvrdíte, že Korea může v létě v Hradci výrazně překvapit...

Dá se to usuzovat z toho, že se dostali tam, kam se dostali. Navíc mají v týmu několik Kanaďanů, a pokud je trenéři naplno využijí, budou hodně silní.

Na druhé straně oproti prvnímu ročníku nepřijedou týmy z KHL, které loni byly velkým lákadlem a které avizovaly, že přijedou opět. Proč z toho sešlo?

Po vydařeném loňském ročníku svoji účast jak Ufa, tak Omsk potvrdily. Jenomže oba kluby mají nová vedení a přípravu týmů na sezonu směřují jinak. Loni byl například Omsk na soustředění v Chomutově, letos na něj vůbec nejede.

Prý do vašich plánů zasáhlo i to, že se hradecký tým probojoval do Ligy mistrů?

Přesně tak. Ve chvíli, kdy jsme měli potvrzené, že se zúčastní Pardubice a Sparta, tak jsme skončili třetí, což mimo jiné znamená, že sehrajeme před startem extraligy čtyři zápasy Ligy mistrů. A protože před extraligou jsme nechtěli mít více než devět zápasů, tak jsme v turnaji znovu nechali čtyři týmy.

Na rozdíl od loňského turnaje se všechna utkání nebudou hrát v Hradci Králové. Proč jste se tak rozhodli?

Z několika důvodů. Tak především Jižní Korea absolvuje první část svého soustředění v Česku v pražské Tipsport aréně, a proto tam také odehraje první zápas turnaje s pražskou Spartou. Po zápase se přesune do Hradce, kde bude mít další část soustředění, v jehož rámci sehraje zápasy s námi a s Pardubicemi. Ty naopak zápas se Spartou pravděpodobně odehrají na vlastním ledě.

Turnaj je poměrně brzy, hned za začátku srpna, kdy týmy většinou teprve začínají s přípravou na ledě. Nechtěli jste jeho termín posunou?

Nebude to pro hráče určitě jednoduché, ale kdybychom ho chtěli uspořádat ve druhé polovině srpna, tak by to bylo asi ještě komplikovanější. Mužstva už tam jsou v přípravě mnohem dál, spíše ji dolaďují a dávají přednost dvěma zápasům v týdnu. Turnaj v průběhu několika dnů už by byl v této fázi přípravy na ně moc.

Jak bude vůbec vypadat program Mountfieldu ve zbývající části přípravy?

Po turnaji následuje týden volna, po něm budeme hrát připraveni zápasy 15. srpna s Olomoucí a o dva dny později v Liberci. A pak už začíná Liga mistrů, prvním hracím termínem je 24. srpen.