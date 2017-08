Chci úspěch, i proto jsem zůstal, tvrdí hradecký útočník Červený

Borec, který je v útočných řadách týmu vedle Jiřího Šimánka poslední, který pamatuje přesun klubu z Českých Budějovic do Hradce Králové, se po nejlepší sezoně na východě Čech chystal na zahraniční angažmá.

Jenomže všechno dopadlo trochu jinak a od neděle osmadvacetiletý hráč bude vyznávat barvy Mountfieldu i v jeho páté hradecké sezoně. „Nějaké nabídky jsem měl, ale v play-off jsem se zranil a pak už to do klubu, do kterého jsem chtěl, nevyšlo,“ říká hradecký hokejista.

Zranění tak vlastně poznamenalo nejen sezonu minulou, v níž nejprve málem přišel o malíček a pak si hned v prvním zápase play-off pochroumal vazy v kotníku, ale i tu letošní.

Jak Červený doufá, tak jen tím, že mu překazilo plány na zahraniční angažmá, které chtěl vyzkoušet.

Odkud byla nejvážnější nabídka?

Z KHL, kde o mě měl jeden klub zájem. Jenomže po tom zranění v play-off z toho sešlo.

Pak už šance na to, abyste zahraniční angažmá zkusil znovu, nebyla?

Mohl jsem odejít ještě krátce před tím, než jsme šli s Hradcem na led, ale to už jsem byl rozhodnut tady pokračovat a nelituju toho.

Váhal jste poměrně dlouho, dohodli jste se až v polovině června...

Váhal, ale pak jsem se pro Hradec rozhodl. Mám tady plno kamarádů, trenéři o mě stáli a za tenhle klub se mi hraje výborně. Chci úspěch a tady ta šance letos je, i proto jsem zůstal.

Takže z toho, že vám nevyšlo, o co jste se pokoušel, necítíte žádné zklamání?

Tak to neberu. Co nevyšlo teď, může se podařit za rok.

Minulá sezona pro vás byla na jedné straně hodně úspěšná, na druhé smolná. V jejím průběhu jste málem přišel o malíček, na jejím konci jste si pro změnu poranil kotník a v play-off jste si moc nezahrál.

Tak to je. Sport na jedné straně přináší radost v podobě vítězství a gólů, na druhé straně musíte počítat s tím, že zranění přijdou. Je to nevyzpytatelné, někdy odehrajete dvě sezony a nic se vám nestane, někdy půlku chybíte, jako se to stalo mně v té minulé. Teď doufám, že mě čeká ta první varianta.

Při té druhé jste nejdřív málem přišel o prst. Byly to hodně nepříjemné okamžiky?

Hodně. Jeho kus jsem měl úplně uřízlý, visel jen na kůži a jedné šlaše. Na ten pohled nikdy nezapomenu, byl jsem z toho docela v šoku, musel jsem si ho přidržovat. Naštěstí mě náš doktor Honza Vícha operoval snad jen půl hodiny po zápase. Sešil mi kloubní pouzdro, šlachy i nervy, odvedl perfektní práci.

Neměl jste obavy, že budete mít s malíčkem problémy?

Musím přiznat, že měl. Dokonce jsem to konzultoval s dalšími lékaři a ti říkali, že po takovém zranění je prst často nefunkční.

To ale není váš případ, jak na tom s tím malíčkem teď jste?

Je sice křivý, ale používat ho můžu bez omezení. Jsem za to doktorovi hodně vděčný.

Druhé zranění vás zase vyřadilo z konce sezony. Jak k němu došlo?

Kotník jsem si poprvé zranil v únoru, kdy jsem si ten vaz jen natrhl. Před play-off už to vypadalo docela dobře, chtěl jsem samozřejmě hrát, zkusil jsem to, jenže jsme si ho hned v prvním zápase utrhl. Bylo to brzy po tom únorovém zranění, do března, kdy play-off začínalo, se to nestačilo zahojit. Teď už jsou ale obě části těla v pořádku, jak prst, tak kotník.

Tím, že jste v Hradci zůstal, jste se stal členem týmu, který je výrazně posílený a od kterého se čeká úspěch.

Souhlasím, myslím si, že trenéři a sportovní manažer hráče vybrali a tým poskládali dobře.

Může Hradec patřit mezi absolutní ligovou špičku?

Myslím si, že dosáhneme na lepší výsledky než v minulých sezonách. Třeba minulý rok byl z naší strany dost dobrý, byli jsme silní a ukázalo se to i v play-off, ve kterém jsme hodně potrápili i později mistrovské Brno. Doufám, že si to dobře sedne, že každý najde svoji roli a pomůže k úspěchu.