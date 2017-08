Bednář po první hradecké výhře v přípravě: Očekávání jsou velká

Svým gólem o tom rozhodl nejzkušenější borec týmu Jaroslav Bednář ve své parádní disciplíně. Po nerozhodném výsledku 2:2 i po prodloužení totiž jako jediný ze všech uspěl v samostatných nájezdech.

„Nebylo moc o čem přemýšlet, snažil jsem to pouze trefit pod břevno. A vyšlo,“ vypravoval kapitán Mountfieldu po utkání.

První zápas v sezoně je pro hráče asi velká neznámá. Co jste si z něho odnesli?

Tak hlavně šlo o zmenšené hřiště. My si na to musíme zvyknout. Začít hrát aktivněji. Je to opravdu velký rozdíl a chce to naši hru zjednodušit.

Na ledě jste vypadal velmi dobře, i když to byl první zápas po několika měsících.

Byl jste hodně natěšený?

To jsem možná vypadal, ale ono se na tom měkkém kluzišti jezdí hodně blbě. Led je opravdu v tragickém stavu. Nechci tady nikoho hanit, protože za to nikdo nemůže, je to vedrem. Bruslí se na tom ale opravdu hodně špatně. Navíc puk poskakuje a pro technické hráče to je tak ještě těžší. Já jsem s tím měl velké problémy.

Jaroslav Bednář z Hradce Králové překonává v samostatném nájezdu sparťanského brankáře Davida Honzíka.

Jak se vůbec v tom vedru se zátěží srovnáváte?

Není vůbec nic, jak se na to lépe připravit. Je potřeba dodržovat pitný režim a nenechat to zajít s únavou příliš daleko. Ale každý rok je to stejné, takže jsem na to už celkem zvyklý. Musí si to všechno správně sednout a hlavně se člověk ochladit.

Vypracovali jste si proti Spartě hodně šancí, ale nemohli jste se prosadit. Bylo to spíše skvělým výkonem gólmana Honzíka, nebo vaší nemohoucností v zakončení?

Oba gólmani, až na ten obdržený gól našeho Jardy Pavelky, chytali výborně. Jejich gólman byl také výborný, ale my musíme víc střílet. Kdybychom totiž stříleli, tak to tam muselo napadat. Vyšlo to, jak to vyšlo. Dostali jsme se do nájezdů a tam jsme byli šťastnější my.

Šance měly všechny čtyři útoky, ukazuje to kvalitu celého týmu?

Doufejme, že budeme silní ve všech lajnách. Já už v to doufám od jara, kdy se začal tým stavět. Věděli jsme, že bude zmenšené hřiště a že přijdou ti a ti hráči. Očekávání jsou velká, kvalita tu je.

Vycítili to i diváci, přišlo jich přes tři tisíce. Co tomu říkáte?

Jen tím potvrzují, jak jsou výborní. Za tohle jsme jim opravdu vděční.