Změny na poslední chvíli? Letos není důvod, chválí si hradecký manažer

Zatím poslední jméno, které v průběhu na soupisku týmu přibylo, má v kolonce příchodů datum z konce listopadu. A je možné, že na rozdíl od minulých sezon to tak zůstane i přesto, že extraligové kluby mají na změny čas až do úterý a zvlášť v posledních dnech toho některé hojně využívají.

Hradecký Mountfield ale letos asi bude výjimkou. „Nic vyloženě nechystáme, nechceme do týmu, který tady nyní je, zasahovat,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Opravdu nic nechystáte?

Mapujeme situaci na trhu a kdyby se vyskytlo vhodné jméno, tak bychom do toho šli. Je ale jasné, že hvězdy k mání nebudou a že by šlo spíše o doplnění. Nemusí to být za každou cenu.

Oproti minulým sezonám je to docela změna, souhlasíte?

Souhlasím a pro nás příjemná.

Kdyby přece k nějaké změně mělo dojít, jaký post byste preferovali?

Jakýkoliv.

Řeší se prý možnost, že by Ondřej Kacetl odešel do Pardubic, kde už měsíc hostoval. Je něco takového ve hře?

Je, řeší se to a míč je na straně Pardubic, my jsme jim naše podmínky řekli. Pokud je splní, Ondra by odešel na přestup, ale s výhradou, že zároveň my bychom museli získat brankáře, který bude trenérům vyhovovat pro zbytek sezony. Pak by byla dohoda možná.

Příčiny, proč se nemusíte nutit do změn, jsou asi jasné. Tým šlape a a hráčům se vyhýbají zranění.

Řekl bych, že spíše než šlape, tak si sedá, ale stále je co vylepšovat. Velmi mě těší, že se na náš hokej dívá mnohem lépe než dříve.

A zdravotní otázka?

To je po minulých sezonách také více než příjemná změna. A klepu na dřevo každou hodinu, aby to vydrželo. Zatím to funguje, nějaké šrámy jsou, ale ne vážné.

I nyní, kdy tým má opravdu nabitý program, skoro pravidelně hrají třikrát v týdnu...

Souhlasím a my se teď modlíme, abychom vydrželi do konce příštího týdne, kdy začíná reprezentační pauza, v níž načerpáme nějaké síly. Náš kádr není tak široký, abychom mohli někoho nechat odpočívat, tak to teď mají hráči hodně napnuté.

I přesto se jim ale daří a zvlášť leden je zatím velmi úspěšný. Kde vidíte důvody?

Je to celý souběh věcí. Systematická práce trenérů, zdraví hráčů a vhodné doplnění kádru. Tím myslím nejen to, že přišli kvalitní hokejisté, ale že také výborně zapadli do kabiny. A pak nám asi pomohl, nebo alespoň neuškodil, Spenglerův pohár v Davosu, i když kvůli nabitému programu jsme z toho měli obavy.

Já bych ještě jmenoval vyrovnanost týmu. Co vy?

Je to trochu paradox, protože nemáme tak široký kádr jako v minulých sezonách. Ale opravdu se na výkonu podílejí všichni a podle mě to souvisí i s tím, že nejsou zranění a jednotlivé útoky většinou hrají delší čas pohromadě.