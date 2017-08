Kmoníček: Zranění Cibulskise? Věřím, že začátek sezony stihne

Velkou obměnou hráčů prošel přes letní období hradecký hokejový tým. Přišlo do něj devět nových hráčů. Počet těch, kteří naopak Mountfield opustili, byl ještě větší, týkal se 11 hokejistů, z toho šesti obránců. Především obranná řada hradeckého týmu dostála výrazných změn.

Jako poslední Martin Štajnoch zamířil do KHL. Další výrazné postavy loňské sezony Jake Newton odešel do Finska a Stanislav Dietz se domluvil s Litvínovem.

Do Hradce naopak přišli Dominik Graňák, Filip Pavlík, Mislav Rosandič a Oskar Cibulskis. Ten se však v přípravném utkání proti Olomouci, který Hradec dokázal 3:1 vyhrát při jednom ze soubojů u hrazení zranil a tak se zařadil vedle gólmana Patrika Rybára na marodku.

„Oskar dostal úderem loktem na hrazení. Bude mimo hru tři až čtyři týdny. Přesné zranění nechceme specifikovat,“ řekl generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček.

O příchodu dalšího beka však zatím vedení hradeckého týmu neuvažuje. „My trh sledujeme průběžně a pravidelně, ale v tuto chvíli na něm nejsou žádní hráči, kteří by se nám zamlouvali a zapadali do našeho konceptu. A já pevně věřím, že se Oskar do začátku soutěže uzdraví,“ podotkl Kmoníček.

S posilami musí být Hradec zatím nadmíru spokojen. Vždyť v přípravě ještě neprohrál. Po vítězství na Mountfield Cupu a vítězství nad Olomouci má skvělou bilanci, přestože všechna utkání na domácím turnaji vydřel až v prodloužení, nebo v samostatných nájezdech.

„Hlavní je, že jsou s novými hráči spokojeni trenéři. Myslím si, že do týmu zapadli výborně, ale těžké zápasy teprve přijdou. Trochu se děsím, že jsme zatím v přípravě neprohráli ani zápas. Podle mě největší prověrka přijde už dnes, kdy hrajeme na ledě silného Liberce,“ uvedl Kmoníček.

Proti Olomouci se poprvé v hradeckém dresu představil nový muž v brankovišti Jakub Sedláček, který má být v Hradci do konce září. Kdyby bylo zranění Rybára vážné, vedení Mountfieldu by určitě zvažovalo podepsaní dlouhodobějšího kontraktu.

„Patrik Rybár je pro nás stále jedničkou. Uvidíme, kdy se vrátí a hlavně v jaké formě bude. Do konce září máme čas se rozhodnout. Těch variant, které mohou nastat, je spousta,“ uzavřel Kmoníček. Pozitivní je pro Hradec i to, že nové útočné posily dokázaly v přípravných utkáních bodovat.

Naposledy si gól proti Olomouci připsal Lukáš Cingel. U zbývajících dvou gólů asistoval Tomáš Zigo a Petr Koukal, který se snaží zapadnout do první formace k Richardu Jarůškovi a Rudolfu Červenému.