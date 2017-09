Hradec velebí Köhlera. Nebyli jsme v lehké situaci, uznal střelec

První těžší chvilka v sezoně, od které se hodně čeká, je zdárně zažehnána.

Ostře sledovaný Mountfield, který před sezonou vyhlásil útok na finále, totiž po třech bezbodových porážkách konec minulého týdne zvládl.

Výsledkem je pět získaných bodů, které mužstvo začínají ze spodku tabulky posunovat alespoň o kousek výš, byť ke špici tabulky je po pěti kolech hodně daleko.

„Za tohle jsme strašně rádi, nebyli jsme před těmito zápasy v lehké situaci,“ uvedl útočník Bedřich Köhler se třemi vstřelenými góly hrdina včerejšího duelu.

Hradec k tomu využil dvou domácích zápasů, které oba vyhrál. V pátek na to sice v duelu s Plzní potřeboval až prodloužení, ale v neděli už si s Třincem poradil v řádné hrací době a poprvé v sezoně bral tři body.

Hlavně zásluhou útočníka Bedřicha Köhlera, který v neděli vstřelil tři góly. První v polovině zápasu vyrovnal náskok soupeře, dalšími dvěma ze začátku závěrečné třetiny, na které potřeboval jen 70 vteřin, strhl výhru na stranu svého týmu. První dal při přesilové hře svého týmu, druhou v oslabení

Mountfield i včera postrádal čtyři zraněné útočníky, mimo jsou stále Cingel, Dragoun, Červený a Radovan Pavlík. Těm zdravým trvalo půl zápasu, než konečně vyzráli na výborně chytajícího Šimona Hrubce. Köhlerovi se to v prvních dvou případech povedlo po dobré práci před jeho brankou, třetí gól přidal po samostatném nájezdu z pravé strany.

Köhler se tak v této sezoně stal prvním hráčem Hradce, který v jednom zápase vstřelil víc než jeden gól. „Je teprve můj druhý v kariéře, ale to není důležité. Kdyby ho dal někdo jiný, vůbec by mi to nevadilo, důležitá je výhra,“ uvedl střelec nedělního večera.

Po třech zápasech minulý týden má nyní Mountfield do pátku čas, aby se připravil na pokračování vítězné šňůry, kterou nyní doma začal. K dalšímu zápasu vyrazí do Olomouce, poté v neděli přijde na řadu velmi prestižní zápas, na východ Čech totiž přijede pražská Sparta, které úvod extraligy také příliš nevyšel.