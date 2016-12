Bylo to hodně zvláštní, říkal hradecký Pláněk o reprezentační hektice

Přestože v pondělním modelovém zápase s Litoměřicemi, který týmu sloužil k tomu, aby se po reprezentační pauze dostal do zápasového tempa, nenastoupil, na nerozehranost si určitě stěžovat nebude.

Právě naopak, obránce Martin Pláněk si zápasů v minulých dnech užil až dost. Hodně nečekaně se ho totiž týkal Channel One Cup, na který ho trenéři národního týmu na poslední chvíli nominovali poté, co se někteří hráči omluvili.

„Asi by to pro nás s Rudou Červeným bylo opravdu zbytečné. Sice jsem normálně byl ráno na zimáku, ale pak jsem se po domluvě s trenéry věnoval regeneraci, zašel do sauny a na trénink vyjel až v úterý,“ popisoval hradecký obránce svůj program bezprostředně předcházející čtvrtečnímu derby, v němž Mountfield na domácím ledě přivítá pardubické rivaly.

Pomohlo to?

Určitě ano, odpočinul jsem si. Proto, že jsem proti Litoměřicím nehrál, jsem snad hokej hrát nezapomněl.

Hokejové derby V 17.20 v Hradci Králové, kam přijedou Pardubice.

Půjde o třetí derby této sezony, obě předcházející vyhrál hradecký Mountfield - na domácím ledě vysoko 8:2, v Pardubicích 4:3.

Favoritem je i tentokrát Mountfield, který je v tabulce na 6. místě a má 50 bodů. Pardubice jsou na předposlední a bodů nasbíraly 29.

Pro Mountfield to bude první zápas po reprezentační přestávce, úterní duel ve Vítkovicích byl odložen. Pardubice v úterý hostily Liberec a 2:3 prohrály.

Domácí tým by měl být kompletní, ač kvůli doznívající nemoci byl ve středu nejistý start kapitána Jaroslava Bednáře.

Pardubice už nebudou mít k dispozici hradeckého brankáře Ondřeje Kacetla, kterému skončilo měsíční hostování právě z Hradce.

Vrátil jste se z Moskvy hodně unavený?

Jako po třech zápasech ve čtyřech dnech, do kterých přišlo ještě neobvyklé cestování. Byť se to vědělo dopředu, bylo to hodně zvláštní.

Prý jste před utkáním s Ruskem nestihli ani rozbruslení.

To je pravda a nepamatuju, že by se mi něco takového stalo. Vždyť i na zápas jsme jeli na poslední chvíli a v autobuse jsme si dělali legraci, že se budeme převlékat už v něm. Bylo to celé zvláštní, po příletu z Finska jsme se do postele dostali ráno a když jsme se vyspali, jeli jsme hned na zápas s Ruskem.

Co samotné zápasy, jaký jste z nich měl pocit?

Že jsme v těch prvních dvou měli dobré pasáže, ale pak zase úseky, kdy jsme se nechali zatlačit. Škoda úvodu proti Finům, dali jsme si vlastní gól, ač jsme byli lepší. To se dalo vyhrát. Začátek utkání s Ruskem poznamenala únava z cesty.

Co tomu říkali trenéři?

Chápali to, sami říkali, že by v takové situaci nechtěli být.

A co třetí utkání, v němž jste po jednodenní pauze hráli se Švédy? Tam už to bylo s únavou lepší?

Bylo, dokonce jsme v den volna zašli na Rudé náměstí. Ale moc dlouho jsme tam nepobyli, byl silný mráz, pěkně mi mrzly nohy. Před zápasem trenéři apelovali, ať zkusíme únavu zlomit, a vyšlo to.

Co vám zápasy na turnají reprezentací daly?

Jako vždycky člověk zjistí, že tempo je dvakrát rychlejší než v extralize. Tak se ho teď pokusím udržet v nohách co nejdéle. (smích) Už kvůli tomu, že zanedlouho jedeme na Spengler Cup. Bylo mi řečeno, že tam to je minimálně stejné.

Před cestou do Švýcarska vás ještě čeká derby s Pardubicemi. Co od něj čekáte?

Je těžké říct, co se od něj dá očekávat, protože to je pokaždé jiný zápas.

Letos jste už potřetí favoritem, to jste už dvakrát potvrdili. Co nyní?

Tohle je těžké dopředu předvídat. Kvalita kádru, což rozhoduje, je nyní asi opravdu na naší straně. Na pardubickém týmu je přece jen vidět, že se jim od začátku sezony moc nedaří. Avšak zápas proti nám je pro Pardubice jiný než proti komukoliv jinému. Čekám tedy utkání plné nasazení a věřím, že znovu vyhrajeme.