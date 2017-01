Hradecký Šimánek: Davos by nám mohl na Liberec pomoct. V tempu

Někteří jeho spoluhráči si podobný program vyzkoušeli na letním Mountfield Cupu. Pro Jiřího Šimánka byl ale zhuštěný program Spenglerova poháru, v němž Hradec sehrál v závěru roku tři zápasy ve třech dnech, zkušeností, kterou už dlouho nezažil.

Hradec vs. Liberec Zápas 35. kola hokejové extraligy, v úterý v 18 hodin v hradecké Fortuna aréně.

Utkají se šestý tým tabulky (Hradec 53 bodů/32 zápasů) s druhým (Liberec 71/34).

Pro Hradec to bude první extraligový zápas od 22. prosince, kdy porazil 5:1 rivala z Pardubic.

Pro Hradec byla výhra nad Pardubicemi už pátým domácím zápasem za sebou, v němž získal všechny tři body. Liberec pětkrát za sebou naplno bodoval.

Pro oba týmy půjde o třetí vzájemný extraligový zápas této sezony, mírně lepší bilanci má Liberec. Nejprve totiž Mountfield vyhrál na svém ledě 3:2 po samostatných nájezdech, poté v Liberci prohrál 1:2.

Hradecký tým by měl do zápasu nastoupit kompletní, na marodce není žádný hráč. Navíc se klub po skončení Spenglerova poháru domluvil s kanadským útočníkem Picardem, že se jeho měsíční angažmá prodlouží do konce sezony.

„Možná někdy v juniorech,“ přiznává zkušený hráč s tím, že zvládnout hlavně ten třetí už bylo hodně těžké. Přesto si nemyslí, že by se náročný program, navíc odehrávající se ve vysoké nadmořské výšce téměř 1 600 metrů, měl v dnešním zápase s mistrovským Libercem nějak omezovat.

Stačili jste se za tu krátkou dobu, která uplynula od vašeho vyřazení v Davosu, dát dohromady?

Já myslím, že to bude v pořádku. Domů jsme přiletěli den před Silvestrem, na Silvestra bylo volno a na Nový rok jsme večer trénovali. Neměl by být problém.

Jak moc třeba vás program v Davosu unavil?

Ten třetí zápas už bylo docela dost. Dva zápasy ve dvou dnech, to je vcelku běžné, vždyť třeba v play-off se to hraje normálně. Ale ten třetí už byl znát. Navíc jsme hráli proti soupeři, který měl den předtím volno, a byl velmi kvalitní. Z tohoto pohledu škoda, že jsme nevyhráli druhý zápas ve skupině a nezískali tím přímý postup do semifinále a volno.

Pak jste vypadli ve čtvrtfinále a velký úspěch z toho nebyl, ale přesto, jak jste si Davos užil?

My bohužel moc ne i právě proto, že jsme každý den hráli, navíc už ve tři odpoledne. Takže na rozdíl od fanoušků my jsme znali jen hokej a až budu chtít Davos trochu poznat, tak budu muset sbalit lyže a vyrazit tam.

A po hokejové stránce?

Odehráli jsme tři náročné zápasy ve třech dnech, které se hrály ve vysokém tempu, což bylo něco, na co jsme byli upozorňováni, a potvrdilo se to. Teď by se nám hodilo, kdybychom si tohle přenesli i do extraligy.

V ní začínáte po Novém roce také s velmi kvalitním soupeřem, přijede Liberec. Co od něj očekáváte?

Že to bude podobný soupeř, na jaké jsme narazili v Davosu a že by to mohl být podobný zápas, jaké jsme tam sehráli. My jsme na ně v této sezoně narazili dvakrát, dvakrát to bylo hodně vyrovnané, my jsme ale vyhráli jen jednou a ještě až na nájezdy.

Zatímco vy jste hráli v Davosu Spenglerův pohár, extraliga pokračovala. Co od ní teď očekáváte?

Že před námi je hodně důležité období. Za měsíc sehrajeme nějakých třináct zápasů do další reprezentační pauzy, co se nahraje do té doby, to bude mužstvo mít, po pauze už moc prostoru nebude.