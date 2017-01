Brněnský útočník Hynek Zohorna se zvedá: Musím věřit, že to přijde

„No, snad na těch třech gólech nezůstanu,“ doufá útočník hokejové Komety, která se pátek v 17.30 představí na ledě Chomutova. Ale zpět k Zohornovi. 26letý technik prožívá zvláštní sezonu.

Zatímco jeho kolegové z ofenzivy od počátku extraligy lovili kanadské body podběráky, on paběrkoval. „Na psychiku to bylo v pohodě, byl jsem rád, že jsme sbírali body jako tým,“ ujišťuje.

Nevzkřísilo ho měsíční hostování v Pardubicích. Dlouho nepomáhalo ani to, že se často objevoval v elitní brněnské formaci s hvězdným Martinem Eratem.

„Vždycky se vystřílím na začátku přípravy a do Vánoc jsem pak moc gólů nedal. Nevím proč,“ dumá Zohorna, který ve 24 duelech nastřádal pouze 5 bodů. „Jsou situace, kdy jedete sám na bránu a nedáte. Pak vás to trefí do zadku a je z toho gól. Dělám všechno naplno a musím věřit, že to přijde.“

To období zřejmě přichází po Novém roce. Zohorna skóroval proti Spartě, naposledy pomohl gólem skolit mistrovský Liberec 3:0. „Snažím se hrát jednodušeji,“ prohodí.

Kometa bude Zohornův um potřebovat, neboť na delší čas přišla o zraněné lídry Erata s Martinem Zaťovičem. „Další hráči mají obrovskou šanci se ukázat,“ hlásí brněnský trenér Petr Haken.

Na marodce dál zůstává Káňa, nejistý je start kapitána Čermáka. Do sestavy se po viróze naopak vrátí útočník Dočekal, jenž včera trénoval v lajně s Haščákem a Vojtěchem Němcem. Do první lajny k mladému Nečasovi s Kvapilem se přesunul bourák Vincour.

Po kupě brněnští trenéři nechali sourozenecký tandem Zohornů, který proti Liberci solidně fungoval. „Už loni a předloni jsme spolu odehráli asi osm zápasů v řadě. Je to dobrý, je to rodina. Víme, co od sebe očekávat,“ pochvaluje si Hynek kooperaci s mladším bratrem Radimem.

Jako zkušenější forvard ho nekibicuje. „Co je potřeba, to mu řeknu. Ostatní věci slýchá od trenérů a sám ví, co má dělat. Vždyť už je dospělej, je mu dvacet let.“